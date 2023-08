Antes de dar um mergulho saiba se está num dos mares com mais tubarões no mundo

Nesta altura do ano, as notícias relacionadas com tubarões começam a circular. Nova Iorque reforça patrulhas depois de cinco ataques em dois dias; pelo menos 50 tubarões filmados ao largo de Long Island; banhistas avistam um tubarão a nadar perto de uma praia cheia de gente na Florida...

Apesar do nosso temível fascínio por estas majestosas bestas do oceano, as hipóteses de um desses dentes em forma de agulha perfurar a sua pele são incrivelmente baixas: mais de uma em quatro milhões, de acordo com o International Shark Attack File (ISAF), a base de dados mais completa do mundo de todos os ataques de tubarão conhecidos.

A 35.ª edição oficial da Semana do Tubarão realiza-se de 23 a 29 de julho no Discovery Channel e tem como objetivo aumentar o debate e a instrução sobre estes antigos predadores marinhos que são fundamentais para a saúde dos oceanos. (O Discovery Channel e a CNN partilham a empresa-mãe Warner Bros. Discovery).

No ano passado, foram confirmados apenas 57 ataques não provocados de tubarões, numa população global de 8 mil milhões de pessoas, cinco dos quais foram fatais. No entanto, alguns lugares do mundo têm taxas muito mais elevadas de ataques de tubarão do que outros, com os números a aumentar com o passar dos anos.

Olhemos para os locais do mundo com as maiores taxas de ataques de tubarão entre 2012 e 2021 - e as razões pelas quais eles se tornaram pontos quentes.

Onde houve mais ataques de tubarões?

Houve 761 ataques de tubarão não provocados registados entre 2012 e 2021, 60 dos quais foram fatais.

EUA total: 471 ataques, 8 fatais

Flórida: 259 ataques

Havai: 76 ataques, 3 fatais

Carolina do Sul: 45 ataques

Carolina do Norte: 31 ataques

Califórnia: 29 ataques, 3 fatais



Bahamas: 5 ataques

Brasil, 10 ataques, 3 fatais

África do Sul: 29 ataques, 6 fatais

Ilha da Reunião: 19 ataques, 8 fatais

Austrália: 143 ataques, 20 fatais



Fonte: International Shark Attack File

​​​​Grafismo: Curt Merrill e Jhasua Razo, CNN

Flórida (259 ataques)

De acordo com as estatísticas da ISAF, a melhor altura, local e atividade para ter um encontro com um ataque de tubarão seria surfar no condado de Volusia, na Florida, entre as 14h00 e as 15h00 de uma tarde de setembro.

Volusia, onde fica a mundialmente famosa Daytona Beach, tem a dúbia honra de ser conhecida como a “capital mundial dos ataques de tubarão”. New Smyrna Beach, a sul da cidade, é um epicentro da atividade dos tubarões.

Austrália (143 ataques)

Em 2022, houve nove incidentes não provocados na Austrália: quatro em Nova Gales do Sul, quatro na Austrália Ocidental e um único incidente em Vitória.

Em todo o mundo, as vítimas de ataques estão mais frequentemente em cima da água numa prancha de surf, esquis aquáticos ou outro dispositivo de flutuação no momento do ataque. “Tente evitar salpicar a superfície, porque isso gera sons que fazem lembrar peixes a debaterem-se”, diz Gavin Naylor, diretor do Programa de Investigação de Tubarões da Florida, no conselho do Museu da Florida aos nadadores.

Havai (76 ataques)

Maui é a segunda maior ilha do Havai, mas é de longe a mais animada no que diz respeito a encontros entre humanos e tubarões. Um fator importante para este facto é o terreno subaquático único: Os habitats da plataforma insular de Maui, suavemente inclinados, são particularmente atrativos para os tubarões-tigre.

A pesca é, sem surpresa, outra atividade de alto risco nas águas onde habitam os tubarões. Em maio de 2023, um caiaque pescava em águas pouco profundas ao largo de Windward Oahu, no Havai, quando um tubarão-tigre embateu no seu barco.

África do Sul (29 ataques)

A África do Sul teve 29 ataques de tubarão não provocadas entre 2012 e 2021, das quais seis foram fatais. Western Cape, que inclui a costa de Gansbaai, tem os ataques registados mais recentemente. Gansbaai tem sido tradicionalmente um local de avistamento de grandes tubarões brancos, mas nos últimos anos estes têm sido expulsos pelas orcas, de acordo com relatórios recentes.

A ISAF salienta que é muito difícil identificar positivamente as espécies envolvidas nos ataques, devido ao facto de as vítimas estarem compreensivelmente “distraídas” no calor do momento, mas os tubarões brancos são as espécies mais frequentemente implicadas.

Carolina do Sul (45 ataques)

Nenhum dos 45 ataques não provocados na Carolina do Sul, no período de uma década, foi fatal. Charleston, Horry e Beaufort foram os locais da maioria dos incidentes.

“Se formos para o oceano, temos de partir do princípio de que podemos encontrar um tubarão, independentemente de quando ou onde for”, disse Neil Hammerschlag, diretor do Programa de Investigação e Conservação de Tubarões da Escola Rosenstiel da Universidade de Miami, à CNN, para uma nossa reportagem sobre como sobreviver a um ataque de tubarão. “Felizmente, os humanos não estão na ementa e, felizmente, os tubarões tendem a evitar as pessoas.”

Califórnia (29 ataques)

San Diego é o ponto quente de ataques de tubarão na Califórnia, com 20 ataques de tubarão não provocados confirmados desde 1926.

Embora as estatísticas possam mostrar que os ataques atingem o pico nas tardes de verão devido ao grande volume de pessoas a passear na água, as verdadeiras alturas a evitar são o amanhecer e o anoitecer. "Muitos ataques de tubarão são casos de identidade trocada, devido à visibilidade reduzida e à capacidade de identificação por parte do tubarão", disse à CNN Richard Peirce, autor, especialista em tubarões e antigo presidente da Shark Trust e da Shark Conservation Society, sediadas no Reino Unido.

Carolina do Norte (31 ataques)

O condado de Brunswick, no canto sudeste da Carolina do Norte, está repleto de praias e é, por isso, sem surpresa, a região com o maior número de ataques registados: 17 deles desde 1935.

As águas costeiras da Carolina do Norte situam-se numa importante rota de migração de espécies marinhas, escreve Chuck Bangley no "Coastwatch" do North Carolina Sea Grant, o que significa que a maior parte dos tipos de tubarões que habitam a costa leste dos EUA passarão por aqui numa determinada altura do ano.

Ilha da Reunião (19 ataques)

Situada no Oceano Índico, entre Madagáscar e as Maurícias, Reunião é uma ilha vulcânica com florestas tropicais repleta de vida selvagem, incluindo muitos tubarões nas suas costas azuis cristalinas.

Entre 2012 e 2021, registaram-se aqui oito ataques fatais, o que significa que, segundo algumas medidas, esta ilha é um dos locais mais mortíferos da Terra em termos de encontros com tubarões. A geografia desempenha aqui o seu papel: a Ilha da Reunião situa-se no que foi apelidado de "autoestrada dos tubarões" entre as águas ricas em tubarões da Austrália e da África do Sul, o que significa que os aventureiros humanos no Oceano Índico podem muito bem estar a abrir a porta do alpendre e a entrar diretamente na sala de estar dos tubarões.

Brasil (10 ataques)

O estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil, abriga a agitada praia de Boa Viagem e o arquipélago de Fernando de Noronha, com 21 ilhas e ilhotas. E também tem quase seis vezes mais encontros com tubarões do que qualquer outro lugar do país. Um estudo de abril de 2023 do International Journal of Oceanography and Aquaculture relata que o governo local está a tentar financiar pesquisas científicas para investigar o “grande número de ataques de tubarão não provocados [que] começaram repentinamente nas águas costeiras de Pernambuco” desde a década de 1990.

Bahamas (5 ataques)

Os tubarões-lixa são uma espécie pouco agressiva e dócil, o que significa que nadar ao seu lado é uma atividade turística popular nas Bahamas. No entanto, eles são grandes - crescem até mais de quatro metros de comprimento - e, como é de esperar com criaturas selvagens, os ataques acontecem em ocasiões muito raras.

A modelo de Instagram Katarina Zarutskie descobriu isso mesmo quando, em 2018, mergulhou ao lado deles em Staniel Cay e um deles prendeu a sua forte mandíbula ao seu braço. “De repente, parecia que 15 pessoas estavam a apertar o meu pulso com muita, muita, muita força”, disse Zarutskie à CNN. "Quando dei por mim, estava debaixo de água".

Foto no topo: tubarões da Areia, que não são considerados perigosos, junto a um nadador no Mar Mediterrâneo, na costa de Hadera, em Israel Foto AP Photo Ariel Schalit