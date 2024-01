Caso de tuberculose identificado no Hospital de Viseu obriga a rastrear 160 recém-nascidos

Um profissional de saúde do Hospital de Viseu foi diagnosticado está infetado com tuberculose. As autoridades de saúde estão em alerta, uma vez que o profissional de saúde poderá ter entrado em contacto direto de forma direta com 160 recém-nascidos.

A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) sabe que há já bebés a tomar medicação, mesmo sem diagnóstico confirmado, o que provocou a revolta entre os pais das crianças internadas, uma vez que os medicamentos têm efeitos secundários, sendo um deles o possível desenvolvimento da doença.

O contacto direto entre o profissional de saúde e os bebés terá acontecido a partir do meio de novembro, quando a pessoa contagiada apresentava sintomas semelhantes a uma gripe.

Só que só este mês é que o profissional de saúde teve o diagnóstico, tendo as autoridades iniciado os rastreios esta semana.

Para já foram rastreados 50 casos, mas todos os recém-nascidos estão sinalizados pelas autoridades de saúde pública. Para já não foram sinalizadas lesões compatíveis com a doença. A segunda fase de diagnóstico ocorre em duas semanas, nomeadamente com análises ao sangue e teste cutâneo da tuberculina.

Os bebés analisados foram submetidos a raio-X aos pulmões, para despistar a existência da bactéria nos pulmões, sabendo-se que o período de incubação da doença é de três meses.

À TVI, o Hospital de Viseu confirmou que há um caso confirmado da doença, detetado na enfermaria de obstetrícia. Aquela unidade indica que o profissional de saúde se encontra estável e a recuperar em casa, com recurso a medicação.

Confirmado foi também o rastreio, que está a ser levado a cabo pelas autoridades de saúde pública da Administração Regional de Saúde do Centro.