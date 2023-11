Queda de pedras obriga ao corte do Túnel do Marão

O Túnel do Marão esteve cortado ao trânsito no sentido Vila Real – Amarante, por precaução, esta quinta-feira, devido à queda de pedras para a via numa zona ainda exterior à infraestrutura rodoviária, disse fonte da GNR.

De acordo com a fonte, a queda de pedras ocorreu ao quilómetro 72 da Autoestrada 4 (A4), na zona de Vila Real, e o túnel esteve fechado desde as 05:30, com o trânsito a ser desviado para o Itinerário Principal 4 (IP4), no nó da Campeã.

A circulação rodoviária foi retomada por volta das 9:30.

A GNR disse tratar-se de uma medida de precaução até à avaliação da situação por parte da Infraestruturas de Portugal (IP).

O trânsito no sentido Amarante – Vila Real circula com toda a normalidade.