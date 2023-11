Nove dias depois, equipas de resgate conseguem ver trabalhadores presos em túnel na Índia

As primeiras imagens dos 41 homens presos há mais de uma semana num túnel de uma autoestrada nos Himalaias indianos surgiram esta terça-feira. No vídeo, divulgado pelas autoridades, os trabalhadores aparecem de pé no túnel e a comunicar com as equipas de salvamento.



Segundo as autoridades, os homens, que estão presos no túnel de 4,5 km no estado de Uttarakhand desde que este se desmoronou no início de 12 de novembro, estão a salvo e têm acesso a luz, oxigénio, alimentos, água e medicamentos.

No vídeo de apenas 30 segundos é possível ver vários trabalhadores de pé, em semicírculo em frente à câmara, com capacetes de proteção, e que têm como pano de fundo as luzes do túnel. De acordo com a Reuters, as imagens foram filmadas através de uma câmara de endoscopia médica que foi empurrada através de uma segunda conduta, mais larga, de 15 cm de diâmetro, perfurada através dos escombros na segunda-feira.

Em diálogo com a equipa de resgate, os homens confirmam que estão bem e dizem quem são.

Abhishek Sharma, um psiquiatra enviado para o local pelo governo, revelou à Reuters que pediu aos homens para caminharem dentro da área de dois quilómetros onde estão confinados, fazerem exercícios leves de ioga e conversarem regularmente entre si para se manterem ocupados.

"O sono é muito importante para eles... e, até agora, têm dormido bem e não reportaram quaisquer dificuldades em dormir", revelou Sharma, acrescentando que os homens estavam bem dispostos e ansiosos para sair do túnel.

Os esforços para retirar os trabalhadores têm sido atrasados pelas dificuldades em perfurar os escombros no terreno montanhoso, uma vez que os trabalhos causam queda de destroços. Na sexta-feira, chegaram mesmo a ser suspensos por um problema com uma máquina e receio de uma nova derrocada.



Esta terça-feira, vai ser retomada a perfuração horizontal através da pilha de escombros de 60 metros, para passar um tubo suficientemente grande para que os homens presos possam sair.

Sunita Hembrom, cunhada de Surendra Kisko, um dos trabalhadores presos no túnel, revelou que falou com o familiar e que "ele disse que está bem".

"Ele disse: 'Tomem conta de vocês, das crianças e dos pais. Digam-nos o que estão a fazer para nos tirar daqui'", contou.

Os trabalhadores (com baixos salários) da construção civil - na sua maioria oriundos de estados pobres do Norte e do Leste da Índia - estão presos desde dia 12 de novembro, quando um aluimento de terras levou ao desabamento de uma parte do túnel de 4,5 quilómetros que estavam a construir, a cerca de 200 metros da entrada.

O local fica em Uttarakhand, um estado montanhoso repleto de templos hindus que atraem muitos peregrinos e turistas. A construção de autoestradas e edifícios tem sido constante para receber o elevado número de visitantes.

O túnel faz parte da movimentada estrada Chardham, um projeto federal emblemático que liga vários locais de peregrinação hindu.

As autoridades de Uttarakhand disseram ter contactado especialistas tailandeses que participaram no resgate de uma equipa de futebol juvenil presa numa gruta na Tailândia em 2018, disse o administrador do governo do estado, Gaurav Singh. Também foi contactado o Instituto Geotécnico Norueguês para uma possível ajuda.