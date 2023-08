Pelo menos dois mortos depois de barco de migrantes virar ao largo da Tunísia. Uma das vítimas é um bebé de oito meses

Pelo menos duas pessoas morreram e 13 foram resgatadas depois de um barco de migrantes se ter virado ao largo da costa de Gabes, na Tunísia, avança a AFP. As vítimas são um homem de 20 anos e um bebé de oito meses.

De acordo com a mesma fonte, estão a decorrer buscas para encontrar cinco migrantes que continuam desaparecidos.

O barco, que transportava 20 pessoas, naufragou cerca das 2:00 (hora local) a 120 metros da praia de Gabes, adianta um comunicado da Guarda Costeira.

"Dois corpos foram recuperados, um de um homem de 20 anos e um de uma criança", lê-se no comunicado que adianta que as autoridades de Gabes lançaram uma investigação para "determinar as causas desta tragédia".