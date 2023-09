Detido suspeito de envolvimento no assassinato do rapper Tupac Shakur

Um homem foi detido esta sexta-feira por suspeitas de envolvimento no assassinato do rapper Tupac Shakur, morto a tiro em 1996. A informação é avançada pela Associated Press (AP) e confirmada pela CNN Internacional.

O homem, identificado como Duane Keith Davis (também conhecido como "Keefe D"), foi detido em Las Vegas, cerca de dois meses depois de a sua casa em Henderson ter sido revistada pela polícia, no âmbito de uma investigação em curso relacionada com a morte do artista.

Mais de 20 anos depois do assassinato da estrela do hip-hop, ainda há muitas dúvidas em torno da sua morte, em 7 de setembro de 1996, enquanto seguia num BMW com o fundador da Death Row Records, Marion "Suge" Knight, que conduzia o veículo. Quando pararam num sinal vermelho, juntamente com outros dez carros em fila, um Cadillac branco parou junto ao BMW e dali foram disparados vários tiros.

Tupac Shakur não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer. Tinha 25 anos de idade.

Conhecido pelo nome artístico de 2Pac, o rapper esteve nomeado seis vezes para os prémios Grammy e é amplamente considerado um dos rappers mais influentes de todos os tempos.