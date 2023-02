Quanto é que Portugal perde por não ter um novo aeroporto? A resposta vai estar visível para quem passe na Segunda Circular, em Lisboa, a partir desta terça-feira. O contador eletrónico, que atualiza ao segundo, será colocado pela Confederação do Turismo de Portugal (CTP) para chamar à atenção para os custos da falta de uma decisão sobre o aeroporto.

Este contador está posicionado junto ao Aeroporto Humberto Delgado, sendo que “está colocado à entrada da 2ª Circular, no sentido Norte-Sul, mas com visibilidade também no sentido contrário”, explica a CTP, em comunicado.

Trata-se de uma “réplica do contador que a CTP tem disponível no seu site desde o dia 14 de julho do ano passado e que agora estará visível a milhares de condutores que entram e saem de Lisboa todos os dias”, acrescenta a associação.

Valor no site da CTP pelas 15h de dia 6 de fevereiro

Atualmente, o valor perdido estimado pela CTP pela não decisão de um novo aeroporto ronda os 640 milhões de euros desde 14 de julho de 2022, sendo atualizado ao segundo.