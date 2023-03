A câmara municipal de Amesterdão lançou esta terça feira uma campanha online, intitulada "Stay Away", para desencorajar o turismo de britânicos dos 18 a 35 anos.

Amesterdão, cidade conhecida por ser a capital europeia mais liberal, é um destino procurado pelos jovens britânicos para despedidas de solteiros, saídas à noite com consumo em excesso de álcool e consumo de drogas. Nestas saídas à noite os jovens têm comportamentos "descontrolados" que perturbam a vida dos residentes, cada vez mais irritados e hostis.

A campanha online consiste em vídeos que mostram saídas à noite que correram mal, alertando para as consequência do consumo excessivo de álcool, consumo de drogas ou da perturbação da vida social na cidade. As consequências indicadas nos vídeos são multas superiores aos 140 euros, danos na saúde e possíveis repercussões judiciais.

Os vídeos de 30 segundos da campanha aparecem quando os turistas britânicos procuram na internet expressões como "despedida de solteiro" ou "hotel barato em Amesterdão". Um dos vídeos diz: "A caminho de Amesterdão para uma noite descontrolada + apanhar uma bebedeira = €140 de multa + registo criminal = menos hipóteses". E conclui: "Então, se pensa vir para Amesterdão para uma noite descontrolada? Mantenha-se longe".

A campanha faz parte do projeto " Visitors Economy Vision 2035" com o objetivo de mudar a reputação e imagem da cidade e melhorar a qualidade de vida dos seus residentes. Amesterdão já adotou outras medidas apresentadas pelo projeto como a proibição do fumo de canábis em público, redução do horário de estabelecimentos como bares e discotecas, e redução de venda de álcool em certos locais do centro da cidade.

Sofyan Mbarki, deputado da câmara municipal de Amesterdão, explica no comunicado que os visitantes continuam a ser bem-vindos, desde que não causem perturbações. Este género de turismo gera "crescimento irresponsável" para a cidade, sendo preferível diminuir o número de visitantes e a cidade continuar a ser habitável.

Turistas de outros países europeus

A campanha "Stay Away" será direcionada este ano para visitantes que possam causar perturbações em Amesterdão provenientes dos Países Baixos e de outros países europeus.

Para os turistas que já estão na cidade será lançada a campanha “How to Amsterdam” nas redes sociais e em cartazes na via pública, ainda este mês. Os turistas serão avisados sobre a embriaguez, excesso de ruído, compra de drogas a traficantes na rua e a proibição de urinar em público.

A cidade espera receber 18 milhões de turistas este ano, um número que deve ser reduzido segundo o decreto "Amsterdam Tourism in Balance".