As receitas do setor do alojamento turístico mais do que duplicaram em 2022 face ao ano anterior e excederam mesmo os níveis registados em 2019, superando 5.000 milhões de euros, revelam dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE). O setor registou 26,5 milhões de hóspedes (+83,3%) e 69,5 milhões de dormidas (+86,3%).

Considerando a generalidade dos meios de alojamentos, onde se incluem não só os turísticos, como os de campismo, colónias de férias e pousadas da juventude, registaram-se 77 milhões de dormidas, um crescimento de 80,8% face a 2021. No que toca aos hóspedes, o aumento foi de 80,7%, para 28,9 milhões de pessoas.

Resultados gerais do setor de alojamento turístico

Tendo por base apenas os alojamentos turísticos, no último ano receberam mais hóspedes estrangeiros que portugueses. No entanto, de novembro para dezembro a tendência alterou-se: diminuiu o número de hóspedes estrangeiros e aumentaram os hóspedes portugueses. Em média, no último ano, os hóspedes portugueses tiveram estadias com a duração de duas noites, valor que aumenta para três quando se trata de estrangeiros.

Só em dezembro, este setor registou 1,6 milhões de hóspedes e 3,7 milhões de dormidas, um aumento de 44,2% e 44,6% face a 2021, respetivamente. Se a comparação for estabelecida com 2019, registaram-se crescimentos de 1,9% e 5,5%, respetivamente. No último mês do ano, os portugueses contribuíram com 1,4 milhões de dormidas, um aumento de 28,3% face a 2021.

De acordo com o INE, no último ano todas as regiões registaram um aumento do número de dormidas, destacando-se a Área Metropolitana de Lisboa (AML) com o maior crescimento. É também de referir que as dormidas de pessoas não residentes em Portugal mais do que duplicaram. A região onde os estrangeiros mais pernoitaram em alojamentos turísticos em 2022 foi o Algarve, seguindo-se a Área Metropolitana de Lisboa e, em terceiro lugar, a região Norte.

Alojamento turístico teve maior lucro na AML

No que toca aos lucros totais, em dezembro de 2022 os proveitos registados nos alojamentos turísticos atingiram 252,2 milhões de euros. Estes proveitos incluem os valores obtidos em aposentos, restauração e outros serviços (como lavandaria, tabacaria entre outros). O destaque do instituto português vai para os valores dos aposentos, que atingiram 176,8 milhões de euros. Comparativamente ao mesmo período em 2019, os proveitos totais aumentaram 22,9%.

Foi na Área Metropolitana de Lisboa que se registou a maior percentagem de proveitos totais: 36,4. Seguiu-se o Norte (19,1%) e a Região Autónoma da Madeira (15,8%).

No geral, os proveitos totais aumentaram 114,7% face a 2021 e a evolução foi positiva nos três segmentos de alojamento: hotelaria, alojamento local e turismo no espaço rural e de habitação. Comparando com dezembro de 2019, houve um aumento de 15,2%, 14,5% e 64,6%, respetivamente.