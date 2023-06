Policiamento em Lisboa reforçado no verão devido ao turismo e aos grandes eventos

O policiamento vai ser reforçado durante o verão na região de Lisboa para dar resposta ao aumento de turistas e à realização de grandes eventos, nomeadamente a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), foi anunciado esta quinta-feira.

O Aeroporto Humberto Delgado (Aeroporto de Lisboa), os terminais de transportes e as praias da Linha de Cascais são alguns dos pontos onde haverá um reforço de meios policiais, no âmbito do programa ‘Verão Seguro’, que será este ano implementado pela primeira vez nas regiões de Lisboa e do Porto.

O programa ‘Verão Seguro’, que anualmente se realiza no Algarve, vai ser este ano alargado a Lisboa, Porto e praias com maior pressão turística devido ao aumento de turistas e à Jornada Mundial da Juventude, que se realiza na capital na primeira semana de agosto.

O programa, que tem como objetivo criar “um sentimento geral de segurança entre residentes e veraneantes”, é desenvolvido, em cooperação, pelas diversas entidades da Administração Interna, nomeadamente Polícia de Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republicana (GNR), Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

O reforço de meios, o aumento da cooperação e da fiscalização são as medidas transversais a todas forças de segurança, de acordo com o plano apresentado esta tarde em Sintra.

No caso da PSP, o plano passa por aumentar a visibilidade junto dos cidadãos, incrementando as ações de fiscalização e de sensibilização, segundo referiu o comandante do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), Paulo Pereira.

O reforço de meios vai-se verificar sobretudo “nas zonas de maior afluência”, nomeadamente zonas balneares e espaços de diversão noturna.

Para execução deste plano vão ser afetos 6.700 polícias (Cometlis), unidades móveis de atendimento, drones (em grandes eventos), sistemas de videovigilância (Bairro Alto, Miradouro de Santa Catarina, Vila Franca de Xira e Amadora) e haverá um patrulhamento conjunto entre a PSP e a GNR.

A PSP apostará, igualmente, em operações especiais de prevenção criminal, policiamento junto a estabelecimentos comerciais e fiscalizações rodoviárias.

Por seu turno, a GNR, que estabeleceu um protocolo de cooperação com a PSP, vai apostar na patrulha em locais de veraneio, nos grandes eventos, nos estabelecimentos de diversão noturna, nos espaços verdes e na fiscalização rodoviária.

A Guarda Nacional de Republicana vai também manter programas especiais, como é o caso da prevenção de afogamentos, turismo seguro, residência segura e poço visível.

Presente na cerimónia, o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, elogiou a cooperação entre as diferentes polícias, sublinhando que “esta conjugação de esforços será fundamental para aumentar o sentimento de segurança”.

A apresentação do programa ‘Verão Seguro’ para a região do Porto será feita na sexta-feira, numa sessão que decorrerá junto à Torre dos Clérigos.

Na terça-feira tinha sido apresentado o programa para a região do Algarve.