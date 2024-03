Passadiços do Mondego premiados nos World Travel Awards, os "Óscares do turismo"

Os Passadiços do Mondego foram distinguidos nos World Travel Awards com o prémio Projeto Líder de Desenvolvimento do Turismo 2024, anunciou esta quinta-feira a Câmara Municipal da Guarda.

Conhecidos como os “Óscares do turismo”, os prémios foram entregues na gala World Travel Awards realizada na noite de quarta-feira em Berlim, na Alemanha, durante a ITB, uma das maiores feiras internacionais de turismo.

Os Passadiços do Mondego estavam ainda nomeados nas categorias Principal Atração Turística de Aventura e Nova Atração Turística.

Para o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, este reconhecimento internacional destaca o compromisso excecional do município com a excelência no setor do turismo.

“Este prémio é a prova do empenho em oferecer uma experiência única e inesquecível aos visitantes dos Passadiços e de toda a região da Guarda, destacando-se como um destino turístico de classe mundial”, destacou.

“Nesta corrida ao reconhecimento no WTA ficamos gratos por ver o nosso trabalho reconhecido e felizes por dar a conhecer esta atração turística, situada no distrito da Guarda, a toda a comunidade internacional”, salientou Sérgio Costa.

Na opinião do autarca, este prémio “é também o compromisso renovado de continuar a proteger e promover o património natural e cultural, garantindo que as gerações futuras também possam vir a desfrutar dos Passadiços do Mondego”.

Os Passadiços do Mondego ligam a Barragem do Caldeirão à aldeia de Videmonte, no concelho da Guarda, num percurso de 12 quilómetros. Desde a sua abertura, em novembro de 2022, já registaram mais de 130 mil visitas.

Inserido no Parque Natural da Serra da Estrela e no Estrela Geopark Mundial da UNESCO, o percurso aproveita caminhos já existentes, tem passadiços de madeira e pontes suspensas.

No trajeto é possível observar cascatas, levadas e vestígios de património industrial de antigas fábricas de lanifícios ou de produção de eletricidade.