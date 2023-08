A Europa está prestes a começar a cobrar entrada aos americanos e britânicos (e não só). Eis como funciona o sistema

A hora está finalmente a chegar. A partir de 2024, as viagens para a Europa a partir de fora do continente deixarão de ser gratuitas.

O programa de isenção de vistos ETIAS permitirá a entrada nos países da UE a partir de 7 dólares. Como o nome sugere, não se trata de um visto, mas sim de um sistema que permite aos visitantes de países que não necessitam de visto para entrar na Europa registar previamente as suas visitas. As pessoas que atualmente precisam de visto para entrar na Europa continuarão a precisar dele.

Embora muitos cidadãos norte-americanos pareçam chocados com esta medida, poderão ficar surpreendidos com o facto de o sistema ETIAS ter como modelo o programa de isenção de vistos ESTA, introduzido em 2009 pelos Estados Unidos. E, como é óbvio, os cidadãos de muitos países precisam de vistos "reais" para os países da UE, o que não só é um processo dispendioso, como também moroso.

O ETIAS vai juntar-se à miríade de taxas de alojamento e "taxas turísticas" que já são cobradas em toda a Europa. Eis o que é preciso saber sobre eles.

Quando é que o ETIAS entra em vigor?

Originalmente previsto para começar em maio de 2023, o ETIAS foi adiado várias vezes - mas agora parece mesmo estar a caminho de ser lançado em 2024.

Quem precisa da autorização do ETIAS?

Os cidadãos dos cerca de 60 países não pertencentes à UE que atualmente não necessitam de visto para entrar na UE, como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Japão, Singapura e os Emirados Árabes Unidos. Os residentes na UE estão isentos, independentemente da sua nacionalidade.

Por outro lado, as pessoas que atualmente precisam de visto para entrar na UE continuarão a precisar de visto.

Como vai funcionar?

O ETIAS será gerido de forma semelhante ao programa ESTA dos Estados Unidos. Os viajantes devem pedir autorização para entrar na UE antes da sua viagem através de um simples processo online.

A autorização custará 7 euros e cobrirá várias entradas durante três anos ou até à expiração do passaporte, consoante o que ocorrer primeiro. É mais barato do que um ESTA, que custa 21 dólares (19,5 euros ao câmbio atual) por dois anos.

Os pedidos deverão ser processados em "minutos" e a grande maioria estará concluída em 96 horas, segundo as previsões da UE. No entanto, a UE adverte que "pode ser solicitado a alguns requerentes que forneçam informações ou documentação adicionais ou que participem numa entrevista com as autoridades nacionais, o que pode levar até 30 dias adicionais". A UE sugere que não se façam reservas de voos ou de alojamento até se ter uma confirmação.

Para mais informações, consulte o sítio Web oficial do ETIAS aqui - o recurso a terceiros pode implicar encargos adicionais.

Que outras taxas turísticas existem na Europa?

A maioria das cidades da Europa continental cobra agora uma "taxa turística" para visitantes que pernoitam - geralmente alguns euros adicionados à sua conta no final da sua estadia, embora às vezes tenha que ser paga em dinheiro. Se ficar alojado num Airbnb, frequentemente os anfitriões cobram-no à chegada.

Os impostos destinam-se normalmente a cobrir os serviços públicos que são afectados pelos visitantes, como a recolha de lixo e a limpeza das ruas. Amesterdão, por exemplo, atribuiu recentemente mais sete milhões de euros à sua rede de transportes públicos. Além disso, as taxas são normalmente cobradas apenas durante um determinado período, normalmente até uma semana. Desta forma, o utilizador é recompensado se ficar mais tempo.

A notória exceção é o Reino Unido - no entanto, esta situação está a mudar. Manchester tornou-se a primeira cidade do Reino Unido a introduzir uma taxa de 1 libra (1,17€) sobre as dormidas em março de 2023. Edimburgo parece estar prestes a seguir o exemplo e o País de Gales está a tentar introduzir uma "taxa de visitante" para as dormidas.

Amesterdão cobra uma taxa de 7% do preço do quarto. adisa/iStockphoto/Getty Images

E se eu não passar a noite?

É provável que tenha de pagar uma taxa de dormida onde quer que fique, uma vez que a maioria dos países europeus cobra estas taxas, embora tendam a ser mais baratas nos municípios menos populares. Não se esqueça de que o turismo representa um pesado encargo para os destinos, muitas vezes em países e zonas significativamente mais pobres do que os dos próprios turistas.

E os passageiros de cruzeiros?

Boa pergunta. Os cruzeiros são notoriamente maus para o ambiente, bem como para as cidades, que são engolidas por passageiros nos dias em que estão no porto - passageiros que gastam muito pouco dinheiro no destino, uma vez que já são servidos a bordo.

Algumas cidades reagiram aplicando taxas de chegada aos passageiros de cruzeiros. Se o seu navio atracar em Barcelona durante 12 horas ou mais, pagará 4,75 euros (3 euros de taxa regional e 1,75 euros de sobretaxa municipal). Os visitantes de Amesterdão que chegam num cruzeiro pagam 8 euros. Só é válido para os navios que atracam durante o dia - se o seu cruzeiro começar ou terminar em Amesterdão, ou se passar a noite na cidade, está isento.

No entanto, não são só os navios de cruzeiro que cobram taxas de desembarque por chegarem por mar. Em Itália, existe o "contributo di sbarco", ou contribuição de desembarque, que os passageiros não residentes têm de pagar quando chegam às ilhas, quer seja por ferry público ou por barco privado. O preço é fixado pelas autoridades locais.

A bonita Olhão, no Algarve, introduziu uma taxa turística em 2023. Foto Armando Oliveira/iStockphoto/Getty Images

Algumas cidades são mais caras do que outras?

Sim - essencialmente, quanto mais popular for o local, mais se paga. Se ficar em Barcelona, por exemplo, para além da taxa turística normal da Catalunha, terá de pagar uma "sobretaxa de cidade" imposta às estadias na capital da região.

Amesterdão cobra 7% da tarifa do hotel mais 3 euros por pessoa e por noite.

Em Viena, a taxa é de 3,2% do preço total do quarto, excluindo o pequeno-almoço e o imposto sobre as vendas, e depois deduz-se 11% do restante. O resultado é cerca de 2,5%.

Em Portugal, três municípios da costa algarvia, repleta de turistas, cobram a taxa turística: Faro, Vila Real de Santo António e Olhão, que introduziu uma taxa (1 euro no inverno, 2 euros nos outros meses) em 2023.

Quanto mais luxuoso for o alojamento, mais se paga. Em Roma, por exemplo, uma estadia num hotel de três estrelas implica uma taxa nocturna de 4 euros, mas um hotel de quatro estrelas custa 6 euros e um de cinco estrelas 7 euros.

Em Veneza, a taxa vai de 1 euro por pessoa por noite, num hotel de uma estrela, a 5 euros num de cinco estrelas. A taxa só é cobrada nas primeiras cinco noites, com o objetivo de fazer com que as pessoas fiquem mais tempo.

Em Paris, a taxa varia entre apenas 0,2 euros num hotel de uma estrela e 5 euros por pessoa e por noite num hotel de luxo do tipo palais.

Em França, as taxas variam consoante o município e a classe de alojamento, indo de 0,20 euros a 4,20 euros fora de Paris.

Na Grécia, as taxas variam consoante o tipo de alojamento, entre 0,50 euros e 4 euros por quarto e por noite.

E a taxa de entrada em Veneza?

O muito falado "contributo di accesso" ou taxa de entrada em Veneza - que tem sido repetidamente adiado desde que foi proposto pela primeira vez para 2019 - está agora previsto para 2024. As taxas foram anunciadas como começando em 3 euros num dia calmo até 10 euros nas horas de ponta.

No entanto, esta taxa é apenas para os visitantes de um dia, que representam 90% do número de visitantes, pouco contribuem para a economia local, mas causam muitos problemas na cidade. Quem pernoita na cidade já pagou a "taxa municipal" e está isento.

Só a Europa é que faz isto?

Não. Muitos estados norte-americanos cobram "taxas de alojamento", para começar - além disso, muitos hotéis norte-americanos acrescentam também uma "taxa de estância", que nem sequer reverte a favor da comunidade. As taxas também são comuns nas Caraíbas, onde são normalmente adicionadas às tarifas dos hotéis. Há uma taxa de entrada para os turistas que chegam à Nova Zelândia e uma taxa de saída para os turistas que partem do Japão.