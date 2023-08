O futuro das viagens: 10 conceitos que vão mudar a forma como vivemos o mundo

As viagens percorreram um longo caminho desde a era das caravanas da Rota da Seda, das viagens marítimas assustadoras e das locomotivas a vapor - e continuarão a transformar-se nos anos pela frente.

Conceitos que parecem retirados de romances e de filmes de ficção científica estão a entrar rapidamente nas viagens convencionais, moldando cada passo da viagem.

Mais cedo ou mais tarde, poderemos estar a pilotar drones de passageiros à volta de Singapura ou a voar para a órbita da Terra para admirar o mundo a partir dos confins do espaço.

Desde táxis autónomos a drones de passageiros, passando por túneis de imigração biométricos, tradução instantânea e hotéis, eis uma espreitadela ao que está para vir.

Fim das filas nos aeroportos

Embora controversa, a identificação biométrica (verificação automática da identidade de uma pessoa através de impressões digitais, reconhecimento facial ou digitalização da íris) está a tornar-se rapidamente a tecnologia de eleição nos aeroportos de todo o mundo.

Considerada uma forma mais rápida e precisa de rastrear os passageiros, a biometria pode reduzir para metade o tempo dos procedimentos típicos dos aeroportos, como o registo de bagagens, o acesso a salas de espera, o embarque e o controlo da imigração.

Por exemplo, em 2018, o Aeroporto Internacional do Dubai introduziu os túneis biométricos "Smart Gates", que utilizam o reconhecimento facial para verificar a identidade dos viajantes em apenas cinco segundos.

É tão simples quanto parece: após o desembarque, os viajantes entram num túnel, olham para uma luz verde e seguem para a recolha de bagagem sem esperar na fila nem interagir com um funcionário dos serviços de imigração.

Noutras partes do mundo, a tecnologia de reconhecimento facial já está a ser utilizada, em certa medida, nos aeroportos internacionais de Hong Kong, Tóquio Narita, Tóquio Haneda, Indira Gandhi International em Deli, Londres Heathrow e Paris Charles de Gaulle, entre outros.

Entretanto, a União Europeia planeia lançar um sistema automatizado de entrada e saída em 2024 que utiliza impressões digitais e imagens faciais para identificar os viajantes estrangeiros e simplificar os controlos nas fronteiras.

As companhias aéreas também estão a adotar a identificação biométrica.

A Emirates criou uma "via biométrica" no Aeroporto Internacional do Dubai que permite aos passageiros passarem pelos serviços de imigração e embarcarem sem apresentarem os seus documentos.

E nos EUA, grandes companhias aéreas como a American Airlines, United e Delta têm vindo a experimentar nos últimos dois anos o check-in biométrico, a entrega de bagagem e as portas de embarque em aeroportos seleccionados.

Menos bagagem perdida

A mala Tag Smart da Samsara contém um AirTag integrado que se sincroniza com a aplicação Find My da Apple e utiliza Bluetooth para localizar a mala. Austin Farmer

Já chegou a um país estrangeiro e passou o primeiro dia de férias a abastecer-se de roupa interior, produtos de higiene pessoal e vestuário essencial enquanto a sua bagagem sofre um desvio inesperado?

Tendo em conta os milhões de malas registadas por engano todos os anos, não é de admirar que as pessoas anseiem por soluções tecnológicas para esta dor de cabeça comum em viagens.

Alguns estão a recorrer a dispositivos como SmartTags, Tile Pros e AirTags para manter o controlo dos seus pertences. Outros optam por malas sofisticadas como a Tag Smart da Samsara, que inclui um AirTag integrado que se sincroniza com a aplicação Find My da Apple e utiliza Bluetooth para localizar a mala.

Olhando para o futuro, é provável que vejamos as etiquetas digitais com transmissores RFID nas malas a substituírem as etiquetas de papel convencionais - uma evolução que pouparia tempo no check-in e, simultaneamente, facilitaria o rastreio e a identificação da bagagem para as companhias aéreas.

A Alaska Airlines, a Lufthansa e a Qatar Airways, entre outras, estão na vanguarda, tendo estabelecido uma parceria com a empresa holandesa BAGTAG, pioneira em etiquetas digitais para bagagem. Estes produtos permitem que os viajantes registem e ativem a sua etiqueta de bagagem em casa, depois deixem a bagagem num quiosque de autosserviço e a acompanhem através de uma aplicação.

Já que os erros de etiquetagem são apenas uma das razões para o atraso ou perda de bagagem, as companhias aéreas e os aeroportos também estão a tentar resolver problemas comuns, como o manuseamento incorreto de transferências, falhas no carregamento, erros de emissão de bilhetes e atrasos provocados por condições climatéricas.

No futuro, não se surpreenda se virmos um manuseamento automatizado de bagagens, programas de reconhecimento de bagagens com IA, scanner de segurança com IA e talvez até uma base de dados global com IA que ligue os viajantes às suas bagagens - todas as soluções que poderão levar a menos bagagens perdidas a longo prazo.

Realidade aumentada de nível superior

A Specterras Productions tem como objetivo melhorar as experiências de viagem através da realidade aumentada. Specterras Productions

Numa futura viagem à Europa, imagine-se a explorar a Galeria Accademia em Florença guiado por uma escultura "David" falante ou a embarcar numa caça ao tesouro digital pelas ruas de Paris.

Requerendo apenas um telemóvel e uma ligação à Internet, a realidade aumentada (RA) pode acrescentar outra camada de intriga às nossas experiências de viagem.

A Specterras Productions, que se esforça por tornar as maravilhas naturais e culturais do mundo mais acessíveis através da tecnologia, já está a dar vida a essas experiências.

Com a realidade aumentada, é possível criar bustos animados num museu - no futuro, será possível ir até uma escultura de Alexandre o Grande ou Heródoto e interagir com a arte através do telemóvel, como se fosse uma "Noite no Museu", diz Michael Breer, diretor criativo da Specterras, à CNN.

A RA e a realidade virtual (RV) tornaram-se mais comuns durante a pandemia de Covid-19, quando os museus e os destinos introduziram experiências virtuais interactivas para os potenciais viajantes.

Além disso, artistas experimentais como KAWS - conhecido pelas suas esculturas semelhantes a brinquedos e objectos de coleção - abraçaram a tecnologia no seu projeto "Expanded Holiday", que viu esculturas gigantes de RA levitarem em 12 cidades do mundo em 2020.

Breer afirma que estas tecnologias também permitem que as pessoas explorem partes do mundo que talvez não consigam ver pessoalmente.

"Do ponto de vista económico, visitar locais como Pompeia, Palmira, Machu Picchu ou a Grande Barreira de Coral é muito difícil. Por isso, para muitas pessoas, a RV e a RA serão um bom substituto para estas experiências", acrescenta Breer.

E em termos de planeamento, a RV pode também desempenhar um papel mais importante na tomada de decisões no futuro.

Se os viajantes puderem explorar primeiro um destino, hotel, restaurante ou excursão através da RV, é provável que tenham mais confiança quando fizerem as reservas.

A ascensão dos táxis voadores

A empresa nova-iorquina Kelekona planeia oferecer voos no seu autocarro-drone de 40 passageiros, alimentado a bateria, como alternativa ecológica ao transporte coletivo. Kelekona

Provavelmente já viu vídeos de drones de passageiros e eVTOL - aviões eléctricos de descolagem e aterragem verticais que não necessitam de pista - a tomar conta da Internet.

Estes aviões futuristas tendem a ser eléctricos, ultraleves e equipados com um software de piloto automático que torna possível que pessoas comuns se sentem no lugar do piloto - após uma sessão de orientação e uma simulação de voo em RV, claro.

Esta é a estratégia da LIFT Aircraft, que afirma que qualquer pessoa pode pilotar o seu avião anfíbio HEXA nos EUA sem licença de piloto, uma vez que se qualifica como um veículo "ultra-leve" ao abrigo dos regulamentos federais. (Dito isto, a Administração Federal de Aviação propôs recentemente uma regra abrangente para a formação e certificação de pilotos de aeronaves com motor).

A aeronave oferece muitas precauções de segurança automatizadas, como um sistema anticolisão, um computador de voo triplamente redundante e um para-quedas balístico para toda a aeronave.

Para começar a oferecer voos comerciais em 2023, a empresa planeia permitir que os viajantes pilotem o avião em viagens curtas e panorâmicas - cerca de 8 a 15 minutos de cada vez - durante uma exposição itinerante em 25 cidades dos EUA.

No futuro, os clientes poderão encontrar e reservar voos LIFT através de uma aplicação móvel que oferece formação em simulação de voo, um teste de proficiência, uma lista de verificação antes do voo e apoio da equipa de terra.

Outras empresas, como a Ehang, na China, têm como missão aliviar os engarrafamentos de trânsito com drones-táxi voadores.

Ao mesmo tempo, a Kelekona, sediada em Nova Iorque, planeia oferecer voos no seu autocarro drone para 40 passageiros, alimentado a bateria, como alternativa ecológica ao transporte coletivo.

Outra empresa notável é a Volocopter, que está a caminho de levar uma frota de táxis aéreos eléctricos para Singapura e Paris em 2024.

Depois, há o Jetson ONE - um eVTOL para uma só pessoa, totalmente elétrico, com auto-hover, voo estável e capacidades de aterragem - que pode voar durante cerca de 20 minutos até 100 kmh.

"Uma primeira aplicação para um futuro carro voador é substituir os táxis nas grandes cidades", disse Peter Ternstrom, cofundador da Jetson, à CNN. "Isto libertará espaço ao nível do solo e proporcionará um serviço muito mais rápido para os passageiros. O mesmo se aplica aos serviços de transporte dos centros das cidades para os aeroportos."

"Os carros voadores eléctricos pessoais vão revolucionar as viagens de aventura. Safaris, cumes de montanhas, visitas a Machu Picchu - todos os lugares que atualmente são difíceis de alcançar serão subitamente possíveis."

Robôs ganham impulso

O gigante tecnológico chinês Baidu começou a operar um serviço de transporte de passageiros totalmente autónomo, o Apollo Go, em 2022. Baidu

Enquanto alguns serviços de táxi se dirigem para as nuvens, outros permanecerão firmemente em terra firme - mas com algumas sérias atualizações.

A Motional, sediada em Boston, uma joint-venture entre a Hyundai e a empresa global de tecnologia Aptiv, teve algum sucesso inicial.

Disponível para passageiros públicos em Las Vegas, a Motional fornece robotáxis autónomos (através das aplicações Lyft e Uber) que podem deixar passageiros em destinos populares na Strip de Las Vegas.

Neste momento, ainda está presente uma pessoa no robotáxi, mas espera-se que os carros se tornem totalmente sem condutor no final deste ano, disse a empresa à CNN.

Outra empresa que está a ver o momento é a Waymo (uma subsidiária da empresa-mãe da Google, a Alphabet Inc.), que tem operado o primeiro serviço de transporte totalmente autónomo em partes de Phoenix desde 2020.

Disponível através da aplicação Waymo One, o serviço já se expandiu para o centro de Phoenix, São Francisco e, a seguir, Los Angeles, nos EUA.

É claro que grandes empresas como a Amazon, a Tesla e a Cruise estão a avançar rapidamente na América do Norte.

A unidade de veículos autónomos da Amazon, conhecida como Zoox, está a ser testada em São Francisco; uma atualização do software Full Self-Driving Beta da Tesla foi disponibilizada em meados de março, abordando os riscos de segurança associados a uma recolha anterior; e a Cruise tem operações em curso em São Francisco e Austin.

Do outro lado do mundo, na China, o gigante da tecnologia Baidu começou a operar um serviço de transporte totalmente autónomo, Apollo Go, em cidades como Pequim, Chongqing e Wuhan em 2022 e planeia expandir-se rapidamente em 2023.

"O serviço de táxis autónomos está gradualmente a tornar-se parte da vida quotidiana das pessoas", disse um porta-voz do Baidu à CNN. "Em cidades como Pequim, Xangai e Guangzhou, cada robotáxi da Apollo Go pode efetuar, em média, mais de 15 viagens por dia".

Voos com emissões zero no horizonte

O avião totalmente elétrico "Alice" da Eviation Aircraft. Eviation

À medida que os drones de passageiros e os eVTOL se tornam comuns, pode perguntar-se: o que virá a seguir para os bons e velhos aviões?

O futuro das viagens está indissociavelmente ligado às alterações climáticas - uma realidade que levou a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) a anunciar um objetivo a longo prazo para atingir emissões líquidas zero de carbono até 2050.

Graças a uma combinação de tecnologias emergentes, que vão desde o combustível de aviação sustentável aos motores a hidrogénio e aos aviões totalmente eléctricos, isso é certamente possível, embora os críticos tenham manifestado dúvidas consideráveis.

A Eviation Aircraft, sediada nos EUA, está a liderar o caminho, dando uma espreitadela ao futuro com o seu elegante avião "Alice", totalmente elétrico.

Com entrada em serviço prevista para 2027, o avião pendular de nove lugares tem como objetivo reduzir o impacto ambiental das viagens regionais. Até à data, foram encomendados mais de 300 aviões Alice por empresas como a Aerus, no México, a DHL, a Air New Zealand e outras.

É também possível que na próxima década se assista a um regresso supersónico. A empresa Boom, sediada em Denver, tem estado a trabalhar numa versão actualizada do Concorde, com o objetivo de tornar as viagens supersónicas muito mais silenciosas, ecológicas e económicas.

De acordo com a empresa, o avião "Overture" da Boom pode transportar até 80 pessoas a uma velocidade de Mach 1,7 (ou seja, cerca do dobro da velocidade das companhias aéreas tradicionais), emitindo zero emissões de carbono.

Isto significa que um voo de Nova Iorque para Frankfurt pode demorar quatro horas em vez de oito, ou que pode ir de Los Angeles a Sydney em oito horas em vez de 14.

E como o Overture voará a uma altitude superior à dos aviões actuais, os viajantes poderão ver a curvatura da Terra através das janelas.

Até agora, várias companhias aéreas importantes, incluindo a American Airlines, a United e a Japan Airlines, fizeram encomendas para o Overture, o que demonstra a confiança da indústria no futuro do supersónico.

No entanto, teremos de ser pacientes - a Boom planeia iniciar a produção do avião em 2024, efetuar voos de teste em 2027 e obter certificações para transportar passageiros já em 2029.

Estadias em hotéis eco-fabulosos

As operações quotidianas do Hotel Marcel são totalmente alimentadas por energia solar. Seamus Payne

Tal como as viagens aéreas, os hotéis com consciência ecológica estão a preparar o caminho para viagens mais sustentáveis no futuro.

Quando o room2 Chiswick abriu em Londres, em 2021, tornou-se o hotel "whole life net-zero" do mundo.

Por outras palavras, a propriedade compensou toda a sua pegada de carbono, desde a produção e construção, materiais, manutenção, eletricidade e assim por diante.

Em comparação com um hotel típico do Reino Unido de dimensão semelhante, o room2 consome menos 89% de energia por metro quadrado, graças a bombas de calor de fonte subterrânea, painéis solares, equipamentos economizadores de água, políticas de aprovisionamento sustentáveis, um telhado verde rico em biodiversidade e uma política de desperdício zero.

Nos Estados Unidos, o Hotel Marcel New Haven, de estilo Bauhaus, Tapestry Collection by Hilton, está a caminho de se tornar o primeiro hotel com emissões líquidas nulas no país, depois de revitalizar um edifício histórico concebido pelo arquiteto húngaro Marcel Breuer.

Inaugurado em maio de 2022, as operações diárias do hotel são totalmente alimentadas a energia solar por 1000 painéis fotovoltaicos no telhado e, como resultado, a propriedade emite zero emissões de carbono.

Também possui janelas com vidros triplos, uma carrinha de transporte elétrico e uma garagem cheia de carregadores de carros eléctricos, incluindo 12 Tesla Superchargers - melhorias que deram à propriedade a certificação LEED Platinum.

Olhando para o futuro, o Six Senses Svart pretende ser o primeiro hotel do mundo com energia positiva quando abrir em 2024 no Círculo Polar Ártico, na Noruega.

Com o seu design de baixo impacto sobre a água, inspirado nas estruturas locais de secagem de peixe, um sistema de energia solar, um restaurante com desperdício zero e sistemas eficientes de gestão de resíduos e água, o hotel pretende ajudar os viajantes com preocupações ecológicas a explorar a região polar de forma responsável.

Também para 2024 está previsto o Sheybarah Resort, um resort totalmente desligado da rede num parque marinho protegido no Mar Vermelho, ao largo da costa da Arábia Saudita, conhecido pelos seus densos mangais, recifes de coral imaculados e vida marinha.

A propriedade LEED-Platinum planeia minimizar a sua pegada de várias formas, desde a suspensão de quartos de hotel em forma de cápsula acima da água (para não perturbar a vida marinha) até à instalação de uma quinta solar, uma estação de dessalinização alimentada a energia solar para água doce e instalações de reciclagem no local.

Diga adeus às barreiras linguísticas

Não há nada de errado em jogar às charadas, mas não seria fantástico ter conversas mais profundas com as pessoas que conhece enquanto viaja?

Suponhamos que as barreiras linguísticas se tornavam uma coisa do passado. Nesse caso, poderíamos estabelecer contactos entre culturas, trabalhar e viver no estrangeiro, descobrir novas oportunidades de negócio e relacionarmo-nos com familiares distantes.

A boa notícia é que a tradução em tempo real está a tornar-se mais sofisticada a cada dia que passa.

Os Pixel Buds da Google podem traduzir o que está a ser dito diretamente para o seu ouvido ou partilhar uma transcrição para que possa acompanhar a conversa.

A empresa também tem estado a trabalhar em óculos de realidade aumentada que apresentam o texto traduzido nas lentes em tempo real.

Outra empresa, a Mymanu, também oferece tradução automática de voz através dos seus auriculares CLIK S.

Atualmente utilizados na indústria hoteleira e em breve lançados para ajudar os requerentes de asilo no Reino Unido, os auscultadores sincronizam-se com a aplicação de tradução MyJuno da empresa para ajudar os utilizadores a comunicar com pessoas em mais de 37 línguas.

A empresa afirma que irá lançar em breve os primeiros auriculares do mundo controlados por voz e compatíveis com eSIM. Chamados "Titan", podem ser utilizados como um telemóvel sem ecrã e oferecem também tradução ao vivo sem necessidade de uma aplicação para o telemóvel.

A corrida espacial avança a passos largos

O balão Spaceship Neptune da Space Perspective está atualmente em desenvolvimento. A empresa espera começar a efetuar voos comerciais em 2024. Space Perspective e SpaceVIP

Estamos no bom caminho para explorar a última fronteira com uma série de iniciativas de turismo espacial disponíveis agora - ou muito em breve - para os exploradores mais abastados.

De acordo com a SpaceVIP, que se auto-proclama como o único agregador de experiências relacionadas com o espaço, cerca de uma dúzia de tipos de expedições estarão disponíveis em 2023, com muitas mais a seguir.

Para começar, a Blue Origin oferece excursões para além da Linha de Kármán - um limite cerca de 100 quilómetros acima do nível do mar que marca o início do espaço exterior.

Entretanto, a SpaceX lançou com sucesso órbitas comerciais à volta da Terra, missões à Estação Espacial Internacional (ISS) e planeia levar o empresário japonês Yusaku Maezawa e uma tripulação internacional de artistas, atores, músicos e atletas na primeira missão civil à volta da Lua em 2023.

Os que procuram uma experiência de lazer e luxo poderão em breve viajar até aos confins do espaço numa cápsula pressurizada Spaceship Neptune, impulsionada por um SpaceBalloon (o mesmo utilizado pela NASA), com a Space Perspective.

Durante a viagem de seis horas, cujo lançamento está previsto para 2024, os viajantes desfrutarão de vistas panorâmicas da Terra, de uma refeição gourmet e de cocktails antes de uma descida lenta e de uma aterragem na água.

A Virgin Galactic, por sua vez, planeia lançar viagens de 90 minutos na atmosfera superior este verão.

Se for avante, o voo suborbital de 450 mil dólares (cerca de 405 mil euros) atingirá cerca de 80 quilómetros acima do planeta, onde os passageiros terão cerca de um minuto para desfrutar de vistas espantosas e experimentar a gravidade zero.

Entretanto, várias empresas, incluindo a Hi-Seas, a Space Training Academy, a Nastar Center e a Air Zero G, oferecem programas de formação na Terra para que possa experimentar vários níveis de gravidade, aprender manobras de astronautas e desfrutar de experiências em simuladores, como o lançamento da lua ou a atracagem na ISS.

Hyperloop a caminho

Empresas como a Hyperloop TT têm como objetivo proporcionar uma alternativa mais barata, mais rápida, mais segura e mais sustentável ao transporte coletivo convencional. HyperloopTT

Há anos que o empresário norte-americano Elon Musk fala da tecnologia hyperloop - um sistema de transporte de ultra-alta velocidade num tubo de vácuo de baixa pressão.

De acordo com o "discurso de venda", com as redes hyperloop, poderíamos viajar em cápsulas a quase 1200 kmh de Los Angeles a São Francisco em 30 minutos, de Pequim a Xangai em 60 e de Paris a Amesterdão em 90.

Além de poupar tempo, os proponentes afirmam que o hyperloop também tem o potencial de proporcionar uma alternativa mais barata, mais rápida, mais segura e mais sustentável ao transporte coletivo convencional.

Ao longo da última década, empresas pioneiras como a The Boring Company de Musk, a Virgin Hyperloop (atualmente Hyperloop One) e a Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) fizeram progressos impressionantes, mas depararam-se com desafios regulamentares, de financiamento e de infraestruturas.

Apesar de uma tentativa mal sucedida de IPO em Bolsa no início deste ano, a HyperloopTT está alegadamente a trabalhar em potenciais projectos, incluindo uma ligação "Grandes Lagos" entre Chicago, Cleveland e Pittsburgh, de acordo com a Bloomberg.

Embora as redes de trânsito hyperloop completamente testadas possam ainda estar a uma década, se não mesmo décadas, de distância, muitas empresas inovadoras estão a fazer avançar a tecnologia.

De acordo com o South China Morning Post, a China Aerospace Science and Industry Corporation concluiu com êxito alguns testes de hyperloop na província de Shanxi em janeiro de 2023.

Além disso, a Hardt Hyperloop, nos Países Baixos, demonstrou a sua tecnologia a baixas velocidades e está agora a construir o European Hyperloop Center para demonstrações e testes a alta velocidade.

Entretanto, a TransPod, sediada em Toronto, espera trazer a tecnologia hyperloop para o Canadá com o seu sistema de transporte tubular com o mesmo nome, alimentado por energia renovável.

Até 2025, a empresa planeia construir uma ligação TransPod de mil quilómetros por hora entre Calgary e Edmonton, ligando as duas cidades em 45 minutos.

Talvez seja um sonho irrealizável - ou talvez venha a transformar as viagens tal como as conhecemos.