A União Europeia mobilizou mais de dez equipas de resgate para ajudar a Turquia nas operações de salvamento depois do sismo de 7,8 que abalou o sul do país e que fez mais de 1.500 mortos na Turquia e na Síria.

De acordo com o porta-voz da Comissão Europeia, citado pela Reuters, onze países já formaram as equipas de Buscas e Resgate Urbano para seguirem para a Turquia.

"Equipas de Buscas e Resgate Urbano foram rapidamente mobilizadas pela Bulgária, Croácia, República Checa, França, Grécia, Hungria, Malta, Países Baixos, Polónia e Roménia para apoiar os primeiros socorristas no terreno", informa o comunicado da Comissão Europeia.

Para além destes países, também Portugal, Itália, Espanha e Eslováquia mostraram-se disponíveis para integrar as equipas de apoio ao resgate de vítimas provocadas pelo sismo desta madrugada.

“Neste momento há já 11 países que mobilizaram meios para apoiar a Turquia, no quadro do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Nós também já transmitimos a nossa disponibilidade à União Europeia, para integrarmos essa equipa de apoio, nomeadamente ao resgate e no quadro de emergência médica”, afirmou o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

À entrada para a cerimónia do Dia da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana, José Luís Carneiro destacou que a Autoridade Nacional de Emergência Proteção Civil está em diálogo com as autoridades europeias, para mobilizar o apoio nacional.

“Nestas últimas horas, a Autoridade Nacional de Proteção Civil tem estado em contacto com as autoridades do Mecanismo Europeu de Proteção Civil e, assim que sejam determinadas essas necessidades, a nossa disponibilidade imediata e é total”, afirmou.

A ocasião serviu ainda para o governante deixar ficar uma palavra “de tristeza e de solidariedade às autoridades turcas, nomeadamente aos seus responsáveis da Embaixada em Portugal”.

Também o INEM foi colocado em prontidão e está disponível para participar nas operações de resgate nos territórios afetados pelo terramoto que atingiu a Turquia e a Síria em articulação com a Proteção Civil.

“A ativação das equipas de emergência será sempre articulada entre as instituições europeias e as autoridades dos territórios afetados”, refere em comunicado o Ministério da Saúde.

O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, expressa no comunicado a sua “total solidariedade” e lamenta profundamente as vítimas do terramoto.

Um tremor de terra, com uma magnitude de 7,8 na escala de Richter, atingiu esta segunda-feira a zona de fronteira entre a Turquia e a Síria. O abalo ocorreu às 04:17 (01:17 em Lisboa), a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), às 10:24 (hora de Lisboa) foi registado um novo sismo de magnitude 7,5.