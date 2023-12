Morreu deputado turco que sofreu enfarte durante discurso em que prometeu que Israel vai sofrer a "ira de Alá"

Morreu o deputado turco que tinha sofrido um enfarte durante declarações no parlamento, onde disse que Israel ia sofrer a “ira de Alá”.

Hasan Btimez morreu no hospital dois dias depois do episódio, no qual condenava os bombardeamentos israelitas, sugerindo que estes estavam a atingir populações civis.

A morte do legislador, que pertencia ao partido Saadet, foi anunciada pelo ministro da Saúde, Fahrettin Koca, que esclareceu que o estado de saúde do deputado se deteriorou irreversivelmente durante a noite.

Hasan Bitmez, que tinha 53 anos, sofreu um colapso quando se dirigia ao parlamento num discurso agressivo em que denunciava aquilo que entendia serem “atrocidades” cometidas por Israel na Faixa de Gaza.

“Talvez possam esconder-se da consciência, mas não da História… não escaparão à ira de Alá”, disse, segundos antes de cair inanimado.

O deputado era um conhecido crítico do regime de Israel, partilhando muitas vezes a visão do AKP, partido do presidente da Turquia, que também tem assumido várias críticas a Telavive.

De resto, também antes de morrer o deputado criticou o AKP, dizendo que este partido não estava a fazer nada para impedir que Israel avançasse em Gaza.