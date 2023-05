A história do Cavalo de Troia (e o mítico local que pode visitar)

Na Turquia, uma cidade moderna fica ao lado de um local mítico

Um enorme cavalo de madeira preside à marina de Çanakkale, uma pequena cidade portuária a sudoeste de Istambul.

O animal feito de tábuas é uma imitação do Cavalo de Troia de fama mitológica. Alguns poderão reconhecer este cavalo específico do filme “Troia”, de 2004.

Ele foi doado à cidade pelos produtores do filme e há uma razão para a sua localização aparentemente aleatória. Çanakkale (pronuncia-se chá-ná-cá-lê) fica adjacente ao local arqueológico que foi outrora a antiga cidade de Troia, mais conhecida como o cenário da Guerra de Troia na “Ilíada” de Homero.

“Passei 25 anos a escavar lá e a cada ano que passa gosto mais”, diz à CNN C. Brian Rose, professor de arqueologia na Universidade da Pensilvânia, nos EUA, e autor do livro “The Archaeology of Greek and Roman Troy” [à letra, “A Arqueologia da Troia Grega e Romana”]. "É de alguma forma diferente de outros sítios".

Há muitas provas de que a proximidade com Troia – “Truva” em turco, ou por vezes chamada “Troya” - é importante para a identidade de Çanakkale. Estátuas, bancos, sinais e outros elementos com influências troianas estão espalhados por toda a cidade. Estes elementos estão intercalados com referências a um conflito mais moderno que foi igualmente importante para a região: a terrível batalha de Gallipoli na I Guerra Mundial, que ocorreu na Península de Gallipoli, na Turquia, a uma curta viagem de ferry do outro lado do Estreito de Dardanelos, onde Çanakkale se situa.

Mapa Gabrielle Smith CNN

Çanakkale é um local animado e encantador. Os ferries vão e vêm. Os visitantes exploram as ruas empedradas do bairro antigo, repletas de lojas e restaurantes. Os cafés, bares e locais de kebab são mantidos ocupados pelos estudantes da universidade. Nas noites quentes de Verão, os vendedores vendem os seus produtos no passeio marítimo, sob o olhar estóico do grande cavalo de madeira.

Estas e muitas outras delícias são motivos suficientes para visitar a cidade, mas a sua principal atração é o próprio local de Troia, situado 20 minutos a sul, nos arredores da aldeia de Hisarlik.

Uma cidade lendária

Segundo a lenda, a Guerra de Troia foi um conflito que durou uma década entre o povo de Troia e os gregos micénicos, e que ocorreu há cerca de 3000 anos. Foi supostamente travada por figuras ilustres, incluindo Príamo, Heitor e Páris, do lado dos troianos; e Menelau, Agamémnon, Aquiles e Odisseu (ou Ulisses), do outro. A batalha terminou quando os gregos - seguindo o conselho de Odisseu - construíram um grande cavalo de madeira, esconderam-se dentro dele e esperaram que os troianos o trouxessem para dentro das muralhas da cidade como troféu. Uma vez lá dentro, os gregos saíram do cavalo e devastaram Troia.

Hoje, quando se visita Truva - de carro ou numa curta viagem de autocarro a partir de Çanakkale - um segundo modelo do Cavalo de Troia surge à entrada. A partir daí, embarca-se num caminho que atravessa o que resta das antigas muralhas e ruas de pedra de Troia - muitas das quais estão impressionantemente preservadas ou restauradas - e que tem vista para os campos abaixo e para as águas do Mar Egeu. Se os mitos forem verdadeiros, foi neste troço entre as muralhas da cidade e o mar que teve lugar o cerco de Troia.

Mas até que ponto podem os mitos ser verdadeiros?

“Sabemos que houve muitas guerras em Troia”, explica Rose. “Esta é uma área onde tem havido guerras contínuas ligadas à sua localização geográfica, porque toda a gente queria ficar com o local.”

Um lugar que todos queriam conquistar

Ruínas da muralha leste da cidadela. Tróia é Património Mundial da UNESCO Foto Ken Welsh Education Images Universal Images Group via Getty Images

Troia situava-se numa posição geopoliticamente vital. Controlava a entrada do estreito dos Dardanelos, que liga o mar Egeu aos mares de Mármara e Negro. Estava também localizada numa das duas passagens terrestres mais fáceis entre a Europa continental e a Ásia. Por este motivo, o seu controlo era objeto de uma concorrência feroz. Houve conflitos durante 2.000 anos, desde o final da Idade do Bronze (durante a qual terão ocorrido as Guerras de Troia), passando pelas Guerras Persas e pelas Cruzadas no período medieval.

As ruínas de Troia sugerem que o mito é verdadeiro.

Não se tratava de um lugar provinciano, mas de uma importante encruzilhada na região, visitada por reis e imperadores, incluindo Xerxes, Alexandre o Grande e o imperador romano Augusto. Segundo o famoso historiador grego Plutarco, Alexandre fez aqui uma peregrinação ao templo de Atena Ilias, onde fez sacrifícios no que se dizia ser o túmulo dos heróis homéricos Aquiles e Pátroclo.

Segundo Rose, na altura em que a Ilíada foi escrita pela primeira vez, no século VIII a.C., o que na realidade tinham sido 200 anos de guerra entre muitos combatentes, que decorreram ao longo da Idade do Bronze tardia, foi condensado numa guerra de 10 anos, envolvendo dois inimigos principais. Existe então uma base histórica para a Guerra de Troia? Ele acena com a cabeça: "Claro”.

Temos até provas de que muitas das figuras que participaram na guerra eram reais.

Apenas uma única peça de escrita da Troia da Idade do Bronze sobreviveu ao longo dos tempos, diz Rose. Tábuas de argila descobertas em Hattusa, a capital vizinha do antigo povo hitita, mencionam “Wilusa” - a sua palavra para "Illios", que por sua vez era a palavra grega para “Troia” - e ela debate relações diplomáticas e militares com os gregos micénicos. Há ainda referências a Atreu (o pai de Agamémnon), Páris - que supostamente desencadeou a Guerra de Troia ao raptar da mulher mais bela do mundo, Helena - e outras personagens da Ilíada.

“A Ilíada” condensa a história real num período de 10 anos

Rose chama ao poema épico “um livro de história sobre o que aconteceu na Ásia Menor ocidental entre os gregos e os hititas”.

Em Truva, Rose e a sua equipa utilizaram a ressonância magnética para revelar características-chave da cidade, incluindo um par de sistemas defensivos que alguns argumentaram terem sido diretamente referenciados por Homero. No entanto, este facto é difícil de verificar.

Como ele explica, aquilo a que hoje chamamos Troia é, de facto, um local de vários períodos, com 10 camadas distintas de ocupação, umas sobre as outras, que se estendem por cerca de 4.500 anos. Ao longo dos milénios, foi um local de muitos povos e nomes.

Seguindo os passos de Aquiles

Independentemente das linhas temporais vagas e da veracidade duvidosa no que toca a alguns pormenores, uma visita a Truva será a experiência de uma vida para os entusiastas dos épicos homéricos. A partir das suas muralhas, é possível observar o terreno onde, segundo a lenda, Aquiles lutou contra Heitor e Odisseu inventou o ardil do cavalo. Caminha-se sobre pedras que talvez tenham sido pisadas por alguns dos maiores nomes do mito: Agamémnon e Príamo, Helena e Cassandra, Páris e Nestor. E foi aqui que foi plantada a raiz de quase toda a literatura ocidental que se seguiu.

Mas não é preciso ser um estudante dos clássicos para apreciar Troia. As ruínas em si são impressionantes, a curadoria está bem feita e sente-se a presença da história em todo o lado.

Além disso, não há as multidões que normalmente se encontram em sítios históricos de grande importância. Aqui pode explorar em paz um dos pontos mais importantes da história.

Envolvidos pela história

Çanakkale é uma bela cidade por si só.

A cidade vizinha de Çanakkale é um excelente local para passar dois ou três dias se estiver a visitar Troia. Suficientemente compacta para explorar o centro da cidade a pé, tem boa comida, cafés acolhedores, bares animados, pastelarias (para a obrigatória baklava) e lojas de recordações, intercaladas com lembranças do seu passado histórico.

Um restaurante particularmente popular é o Sardalye, onde a especialidade é o peixe com batatas fritas apanhados localmente. Ao longo da orla marítima, encontrará inúmeros cafés, bares e restaurantes - o Ziveriye Ocakbaşı é um óptimo local para explorar alguns pratos tradicionais turcos acompanhados por uma vista de esplanada para o Cavalo de Troia.

Além disso, Çanakkale é um lugar fácil para simplesmente caminhar e aproveitar a atmosfera.

“É uma cidade maravilhosa”, diz Rose. “Gosto muito dela. Não está sobrecarregada de turistas, pelo que manteve o seu encanto único. Vejo-a como um local perfeito para a exploração das guerras que ocorreram naquele local na antiguidade e no período moderno”.

“Se olharmos para o lado asiático, em Çanakkale, vemos o colossal cavalo de madeira que recorda o primeiro dos grandes conflitos Leste-Oeste que ocorreram nesta região. Diretamente em frente, no lado europeu, vê-se o memorial de guerra de Gallipoli, que comemora o último - até agora - deles. Por isso, quando penso em Çanakkale, penso nestes dois monumentais suportes de livros”.