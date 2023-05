Faltam menos de duas semanas para as eleições presidenciais e legislativas na Turquia, com o Presidente Recep Tayyip Erdogan a enfrentar desafios sem precedentes que poderão pôr termo ao seu governo de duas décadas.

Os eleitores irão às urnas a 14 de maio, decidindo o destino da democracia turca, menos de três meses depois de o terramoto de 6 de fevereiro ter matado mais de 50 mil pessoas e desalojado mais de 5,9 milhões de pessoas no sul da Turquia e no norte da Síria.

As eleições realizam-se também no meio de uma grave crise económica e do que os analistas dizem ser a erosão democrática sob o governo de Erdogan.

As sondagens preveem uma afluência recorde às urnas este ano e uma corrida renhida entre Erdogan e o principal candidato da oposição, Kemal Kilicdaroglu, líder do Partido Republicano do Povo (CHP) e candidato presidencial do bloco de seis partidos Aliança Nacional.

A demografia da Turquia também deverá desempenhar um papel importante. A maioria das províncias atingidas pelo terramoto de fevereiro eram bastiões de Erdogan e do seu Partido AK. Mas o chefe do Conselho Supremo Eleitoral (YSK), Ahmet Yener, disse no mês passado que pelo menos um milhão de eleitores nas zonas afetadas pelo terramoto não deverão votar este ano, devido às deslocações.

E mesmo que Kilicdaroglu ganhe as eleições, alguns analistas dizem que Erdogan pode não entregar o poder ao seu sucessor sem luta.

Eis o que precisa de saber sobre a votação que poderá tornar-se um momento crucial na história moderna da Turquia:

Como funcionam as eleições na Turquia

A Turquia realiza eleições de cinco em cinco anos. Os candidatos presidenciais podem ser nomeados por partidos que tenham ultrapassado o limiar de 5% dos eleitores nas últimas eleições legislativas ou que tenham reunido pelo menos 100 mil assinaturas de apoio à sua candidatura.

O candidato que obtiver mais de 50% dos votos na primeira volta é eleito Presidente, mas se nenhum candidato obtiver a maioria dos votos, a eleição passa a uma segunda volta entre os dois candidatos que obtiveram o maior número de votos na primeira volta.

As eleições parlamentares realizam-se ao mesmo tempo que as eleições presidenciais. A Turquia segue um sistema de representação proporcional no Parlamento, em que o número de lugares que um partido obtém na legislatura de 600 lugares é diretamente proporcional aos votos que obtém.

Os partidos devem obter pelo menos 7% dos votos - isoladamente ou em aliança com outros partidos - para poderem entrar no parlamento.

A votação terá lugar a 14 de maio e os candidatos votarão simultaneamente para as duas eleições. A segunda volta presidencial, caso se realize, terá lugar a 28 de maio.

As urnas abrem no dia 14 de maio às 8h00 locais (6h00 em Lisboa) e fecham às 17h00 (15h00 em Lisboa). Os resultados são esperados após as 21 horas locais (19 horas em Lisboa).

Quem são os candidatos?

Quatro candidatos estão a concorrer às eleições presidenciais deste ano. Além de Erdogan e Kilicdaroglu, concorrem também Muharrem Ince, líder do Partido da Pátria, centrista, e Sinan Ogan, candidato da Aliança Ancestral, de direita.

Candidato presidencial pela segunda vez e derrotado por Erdogan em 2018, Ince separou-se do CHP em Março e obteve assinaturas suficientes para se juntar à corrida presidencial, apesar de o partido lhe ter pedido para se retirar.

Murat Somer, professor de ciência política na Universidade Koc em Istambul, disse à CNN que Ince, que se desentendeu com Kilicdaroglu, poderá estar a concorrer para aumentar a sua popularidade, apesar de saber que é improvável que ganhe as eleições.

No entanto, ele pode fazer pender a balança o suficiente para levar as eleições a um segundo escrutínio, acrescentou Somer. O apoio de Ince ronda os 5%, segundo uma sondagem da MetroPoll.

Sinan Ulgen, ex-diplomata turco e presidente do grupo de reflexão EDAM, sediado em Istambul, disse à CNN que a eleição presidencial provavelmente irá para uma segunda votação, principalmente se Ince mantiver seu nível de apoio moderado, mas influente.

Quais são as principais preocupações dos eleitores?

No topo das preocupações dos eleitores está o estado da economia e os danos causados pelo terramoto. Mesmo antes da catástrofe de fevereiro, a Turquia já se debatia com a subida dos preços e com uma crise cambial que, em Ooutubro, fez com que a inflação atingisse os 85%.

Esta situação afetou o poder de compra da população e é “fundamentalmente a razão pela qual a popularidade de Erdogan tem vindo a sofrer uma erosão”, disse Ulgen. “Essa vai ser a maior desvantagem para Erdogan”, disse Ulgen.

Os eleitores também estão a votar com base em quem consideram ser mais capaz de gerir as consequências do terramoto, bem como de proteger o país de futuras catástrofes, dizem os analistas, acrescentando que a popularidade de Erdogan não teve o impacto político esperado.

A sondagem de abril da Metropoll mostrou que mais eleitores acreditam que Erdogan e a sua Aliança Popular podem ajudar a remediar os efeitos do terramoto, em comparação com Kilicdaroglu e a sua Aliança Nacional.

“Há um debate sobre qual a plataforma eleitoral que oferece a solução correta para resolver estas vulnerabilidades e aumentar a resistência da Turquia a estas catástrofes nacionais”, afirmou Ulgen.

Além da economia e da gestão governamental das frequentes catástrofes naturais da Turquia, os eleitores estão provavelmente preocupados com o afastamento de Erdogan da democracia - algo que a oposição tem feito campanha para inverter.

O que dizem as sondagens?

Prevê-se que um número recorde de eleitores compareça nas eleições de maio, segundo a sondagem Metropoll.

Este ano, espera-se a participação de cerca de 5 milhões de eleitores que votam pela primeira vez, a maioria dos quais apenas conhece Erdogan como líder, disse o chefe do Conselho Supremo Eleitoral, Yener, no mês passado, de acordo com a imprensa turca.

A sondagem Metropoll mostrou que, na primeira volta das eleições, os eleitores estão mais inclinados a apoiar Kilicdaroglu, com Erdogan em segundo lugar, seguido de Ince e Ogan. O apoio de Kilicdaroglu situa-se nos 42,6% e o de Erdogan nos 41,1%. Se Ince se retirar da corrida presidencial, é provável que mais eleitores passem para Kilicdaroglu do que para Erdogan.

No entanto, nas eleições parlamentares, o Partido AK de Erdogan está à frente nas sondagens, com uma pluralidade de votos.

Ao longo dos anos, o governo de Erdogan tem silenciado a dissidência e detido críticos, especialmente os do Partido Democrático Popular (HDP), pró-curdo, por alegada afiliação ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que a Turquia, os Estados Unidos e a União Europeia consideram uma organização terrorista.

O HDP não apresentou um candidato presidencial, mas na sexta-feira apoiou formalmente Kilicdaroglu, afirmando que o partido está a cumprir o seu “dever histórico para com a nossa tradição e para com a geração futura”.

O HDP, que em março anunciou que os seus candidatos estavam a concorrer sob o Partido da Esquerda Verde, entre receios de encerramento, acrescentou que está a participar na Aliança do Trabalho e da Liberdade nas eleições parlamentares. Fundado em 2022, o bloco é uma aliança de seis partidos de esquerda, liderada pelo HDP.

Os analistas esperam que a base eleitoral do HDP desempenhe um papel decisivo nas eleições, podendo fazer pender a balança a favor de Kilicdaroglu. A sondagem Metropoll realizada no mês passado mostrou que uma esmagadora maioria dos eleitores do HDP votaria no principal rival de Erdogan.

O que acontece se Erdogan perder?

Alguns analistas dizem que se Erdogan perder a votação por uma pequena margem, abre-se a possibilidade de contestar os resultados.

E se a experiência passada é um indicador, então o presidente e o seu Partido AK podem não aceitar uma derrota de braços cruzados.

Durante as eleições autárquicas de 2019 em Istambul e Ancara, o Partido AK perdeu o controlo do centro financeiro e da capital do país, o que levou os funcionários do partido de ambas as cidades a rejeitar os resultados, alegando irregularidades eleitorais.

A liderança do CHP em Istambul foi particularmente estreita e acabou por levar o Conselho Superior Eleitoral (YSK) a decidir a favor de uma nova eleição, à qual a oposição se opôs fortemente.

O candidato do CHP a presidente da Câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, acabou por ganhar a repetição das eleições, desferindo um golpe em Erdogan.

Ulgen pôs em dúvida a independência do YSK, afirmando que este poderá ceder a eventuais pedidos de recontagem. O órgão será o árbitro final da corrida, disse ele.

Um relatório de 2023 da Freedom House afirma que os juízes do YSK, que supervisionam todos os procedimentos de votação, “são nomeados por órgãos judiciais dominados pelo AKP e muitas vezes obedecem ao AKP nas suas decisões”. O “domínio institucional” do Partido AK nos meios de comunicação social e noutros ramos da sociedade também “inclina o campo de jogo eleitoral” a favor de Erdogan, afirmou o grupo de defesa com sede em Washington DC.

Isil Sariyuce, da CNN, em Istambul, contribuiu para esta reportagem.