Eleições na Turquia: Erdogan à frente quando estão quase 20% dos votos contados

O atual Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, está à frente no escrutínio das eleições presidenciais de este domingo, com 56,67%, quando estão contados quase 20% dos votos, segundo a agência noticiosa oficial turca Anatólia.

O seu principal adversário Kemal Kiliçdaroglu segue com 37,41%, numa altura em que quase 20% dos votos estão contados.

As assembleias de voto para eleger um Presidente e um parlamento na Turquia encerraram às 15:00 de este domingo (17:00 locais), tendo as eleições decorrido sem incidentes.

Desde as 08:00 locais (05:00 em Lisboa), cerca de 61 milhões de eleitores puderam exercer o seu direito de voto nas 192.000 urnas distribuídas pelas 81 províncias do país, com um sexto dos eleitores a votarem na região de Istambul.