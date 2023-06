Explosão de fábrica de mísseis em Ancara faz cinco mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram na sequência da explosão de uma fábrica de mísseis em Ancara, na Turquia, avança a Reuters, que cita a Arab News.

A Arab News diz, no seu site, que a explosão ocorreu por volta das 8h45 (horas locais, mais duas do que em Portugal) no complexo da Corporação da Indústria Mecânica e Química, nos arredores da capital, e que já foi aberta uma investigação para apurar as causas.

No local já estão várias ambulâncias e corporações de bombeiros.

Conta a AFP que várias pessoas também já se dirigiram ao local à procura de notícias de familiares que estavam na fábrica no momento da explosão.

Várias lojas em redor ficaram também destruídas.