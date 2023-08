Explosão em silo de cereais em porto da Turquia faz vários feridos

Uma explosão no porto da cidade turca de Derince, a cerca de 100 quilómetros de Istambul, fez pelo menos quatro feridos, de acordo com a Al Jazeera, que cita fontes e órgãos de comunicação locais.

A explosão nos silos deste porto ocorreu por volta das 14:40 locais, menos três horas em Portugal Continental. As causas do incidente ainda não são conhecidas. "Ouvimos o barulho de uma explosão, e vimos que a explosão afetou os silos da Autoridade Turca dos Cereais. Quatro pessoas feridas foram transportadas para o hospital", disse o autarca de Derince, Zeki Akgun, citado pela televisão estatal TRT.

De acordo com a Al Jazeera, a polícia local já abriu uma investigação. O portal Al Arabiya divulgou no X (ex-Twitter) um vídeo que, alegadamente, mostra o momento da explosão.

Watch: An explosion rocks grain silos near the port of Derince in western #Turkey but the cause remains unclear. pic.twitter.com/7l4WJzcUMh