Governo turco denuncia ataque terrorista ao Ministério do Interior em Ancara

O governo turco revelou que um ataque suicida foi registado na manhã deste domingo em Ancara, capital da Turquia. Um dos atacantes fez-se explodir frente ao Ministério do Interior, perto do edifício do parlamento, avança a imprensa turca, citando fonte do governo.

A agência turca Anadolu cita o ministro do Interior, que indica que se tratou de um ataque suicida às instalações do próprio ministério, onde se encontra a direção-geral das autoridades policiais. Um dos atacantes fez-se explodir e o outro foi neutralizado. Dois agentes da polícia ficaram feridos.

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.



Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Açılan ateş sırasında 2 Emniyet… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 1, 2023

Numa declaração partilhada nas redes sociais, citada pela Anadolu, o ministro do Interior Ali Yerlikaya informou que "dois terroristas" num veículo comercial pararam frente às instalações do ministério pelas 9:30 deste domingo - menos duas horas em Lisboa, tendo atacado em seguida.

O ataque suicida fez deflagrar um incêndio que feriu os dois agentes da polícia.