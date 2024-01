Ataque a igreja de Istambul faz pelo menos um morto

Pelo menos uma pessoa morreu, este domingo, na sequência de um ataque à igreja católica italiana de Istambul, na Turquia. Eram 11:40 locais (08:40 em Lisboa), quando dois homens armados e que usavam máscaras entraram na igreja de Santa Maria, no bairro de Büyükdere, distrito de Sarıyer, e agrediram os fiéis que assistiam às cerimónias de domingo.

A informação foi avançada pelo ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, numa publicação na rede social X, antigo Twitter.

Na mesma publicação, o governante adianta que está em curso uma “investigação em larga escala” e que as autoridades procuram os dois homens. Yerlikaya condena “veementemente” o ataque.

As motivações do ataque são ainda desconhecidas.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, apresentou as suas condolências à família da vítima, assegurando que foram tomadas todas as "medidas necessárias" para encontrar os responsáveis.

Erdogan, que falou por telefone com o padre da igreja e com as autoridades locais, garantiu que tudo estava a ser feito para encontrar os atacantes "o mais rapidamente possível", segundo a presidência, citada pela agência AFP.

O Papa Francisco afirmou este domingo a sua "proximidade" à igreja católica italiana de Istambul.

"Expresso a minha proximidade à comunidade da Igreja de Santa Maria Draperis em Istambul, que durante a missa sofreu um ataque armado que deixou uma pessoa morta e vários feridos", disse o líder da igreja católica após a oração do Angelus na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Também o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, manifestou a sua "firme condenação" do ataque a uma igreja católica italiana em Istambul, que causou um morto.

"Expresso as minhas condolências e a minha firme condenação do cobarde ataque perpetrado contra a igreja de Santa Maria", escreveu Antonio Tajani no X.

O responsável disse estar "a acompanhar a situação com a embaixada em Ancara e o consulado em Istambul" e acrescentou estar "certo de que as autoridades turcas irão prender os responsáveis".