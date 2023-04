O real estado de saúde do presidente turco continua a ser motivo de especulação. Na terça-feira, durante uma entrevista conjunta aos canais Ulke TV e Kanal 7, Recep Tayyip Erdogan sentiu-se maldisposto, interrompendo a transmissão durante cerca de 20 minutos.

Após voltar aos ecrãs, o líder do partido AKP afirmou que a indisposição se deveu a uma doença súbita no estômago, motivada, segundo ele, pela intensa campanha para as eleições gerais de 14 de maio.

Erdoğan’s live broadcast with the journalists tonight was abruptly cut off after muffled noises coming from the mics. It worried many people.



Erdogan is now back, says he had a stomach emergency and he was very tired.