O número de mortos causados pelos terramotos na Turquia e na Síria ultrapassou os 28.000, de acordo com os mais recentes relatórios oficiais dos dois países, enquanto prosseguem as operações para resgatar sobreviventes entre os escombros.

O terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter matou pelo menos 28.191 pessoas - 24.617 na Turquia e 3.574 na Síria -, de acordo com os mais recentes números oficiais das autoridades turcas e sírias avançados pela agência France-Presse.

Cinco dias depois dos fortes terramotos que assolaram os dois países, ainda continuam a ser encontrados sobreviventes, incluindo um bebé de 7 meses, apesar das dificuldades de segurança que as equipas de salvamento enfrentam.

O subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, alertou que, no entanto, o número de mortos vai “duplicar ou mais”.

“Acho difícil estimar [um balanço] precisamente porque temos que começar a escavar por baixo dos escombros, mas tenho a certeza que vai duplicar, ou mais”, disse Griffiths à televisão britânica Sky News.

"Ainda não começámos realmente a contar o número de mortos", acrescentou o também Coordenador de Socorro de Emergência da ONU, que visitou no sábado a cidade de Kahramanmaras, no sudeste da Turquia, perto do epicentro dos sismos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que cerca de 26 milhões de pessoas tenham sido afetadas pelos sismos, "incluindo cerca de cinco milhões de pessoas vulneráveis", de acordo com a organização, cujo diretor, Tedros Adhanom Ghebreyesus, chegou este domingo a Alepo, na Síria.

"Estou de coração partido ao ver as condições que os sobreviventes enfrentam, um tempo gelado e acesso extremamente limitado a abrigo, comida, água, calor e cuidados médicos", escreveu o responsável no Twitter.

Arrived in Aleppo, #Syria, with additional health supplies to help people across the country.



I’m heartbroken to see the conditions survivors are facing - freezing weather and extremely limited access to shelter, food, water, heat and medical care. pic.twitter.com/2xZ97Azs7i — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 11, 2023

Além das preocupações humanitárias, a OMS lançou também um apelo para a recolha urgente de 42,8 milhões de dólares, cerca de 40 milhões de euros, e alertou para o risco de propagação da cólera, que reapareceu na Síria.

Mais de 110 mandados de detenção por negligência na construção

A Justiça turca criou uma unidade especial para investigar possíveis negligências na construção dos edifícios que desabaram com os sismos de segunda-feira e já emitiu mais de 110 mandados de detenção, anunciou o vice-presidente da Turquia.

Segundo a imprensa local, a polícia turca deteve no sábado pelo menos 14 pessoas nas províncias de Gaziantep e Sanliurfa e entre elas figuram construtores e engenheiros civis.

Pelo menos 6.000 edifícios desabaram na Turquia e o número de mortos já ultrapassa os 28.000, levantando questões sobre se a tragédia poderia ter sido menor se fossem aplicados critérios de construção mais rígidos.

Muitos cidadãos também se perguntam se o governo do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, poderia ter feito mais para salvar vidas.

Com as eleições presidenciais em maio, a gestão do desastre e as explicações para a grande quantidade de edifícios que ruíram podem determinar o destino do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nas urnas.

O vice-presidente turco, Fuat Oktay, lembrou que o Ministério da Justiça defende que é “crucial” reunir provas e impor medidas cautelares aos suspeitos para evitar que fujam do país.

Na sexta-feira, a polícia deteve um construtor turco de um condomínio residencial de luxo na província de Hatay que desabou com mais de uma centena de pessoas dentro. A detenção ocorreu quando o construtor se preparava para embarcar em Istambul para fugir para Montenegro.

O "Renaissance Residence", construído em 2013, era um dos edifícios mais exclusivos de Antioquia, capital de Hatay, anunciando os apartamentos como "uma imagem do paraíso", garantindo que a construção seguiu os mais rígidos critérios de qualidade e segurança.

Noutra investigação, o Ministério Público ordenou a prisão de 33 pessoas em Diyarbakir (sudeste do país, capital da província homónima na região da Anatólia) por negligência na remoção de pilares para ganhar espaço nas residências, o que afetou a resistência estrutural.

Estas detenções são os primeiros passos do Estado para apurar responsabilidades numa altura em que sobem de tom as críticas à má qualidade das habitações, algo que muitos atribuem à corrupção e aos escassos processos de fiscalização.

Embora a Turquia tenha regulamentos sobre resistência sísmica na construção, as medidas raramente são aplicadas, mesmo em edifícios mais recentes, que deveriam ter resistido melhor a terremotos.

Além disso, sob o governo de Erdogan, foram aplicadas várias amnistias a edifícios que não cumpriram os regulamentos, incluindo resistência sísmica, tendo a situação sido regularizada com o pagamento de uma multa.

A Síria e a Turquia foram atingidas, na madrugada de segunda-feira, por um terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter, a que se seguiram várias réplicas, uma das quais de magnitude 7,5.