O Ministério dos Negócios Estrangeiros revelou, em comunicado, que, depois do sismo que abalou a Turquia e a Síria, a "Embaixada de Portugal em Ancara tem estado em contacto com um grupo de seis jovens portugueses que se encontravam em Erasmus +, acompanhados por duas professoras, confirmando que estão em segurança e procurando agora uma via segura para a sua saída do país".

Para além dos seis jovens, o ministério, através da Embaixada e do Gabinete de Emergência Consular, já identificou os portugueses que estão na região e "encontra-se a estabelecer paradeiros". No entanto, esse trabalho está a ser dificultado, uma vez que "as comunicações e a energia elétrica em algumas zonas ainda estão inoperacionais".

Para facilitar a comunicação entre os cidadãos, a Embaixada de Portugal em Ancara criou um grupo no WhatsApp para que os portugueses no país possam usar em qualquer emergência e pediu aos que se encontram no país que obedeçam às recomendações da proteção civil.

Numa mensagem disponível no Portal Diplomático, a Embaixada indica ter sido criado o grupo de WhatsApp Sismo na Turquia - Embaixada de Portugal em Ancara ao qual os cidadãos podem aderir através de uma ligação.

“Para qualquer emergência poderá contactar a Embaixada de Portugal em Ancara através do número de telemóvel +90 532 605 13 57, ligado 24 horas por dia e também disponível em WhatsApp”, é referido na informação disponibilizada pela embaixada portuguesa.

A Embaixada aconselha também os cidadãos que se encontrem na Turquia a manter a calma, que não se desloquem para as zonas acidentadas e a obedecer às instruções da proteção civil do país.

Na nota, a Embaixada de Portugal em Ancara manifesta a sua “solidariedade e simpatia com todos os familiares e amigos das vítimas do sismo ocorrido esta noite [segunda-feira] na Turquia e expressa o desejo de que juntos conseguiremos ultrapassar esta tragédia mais fortes e unidos”.

O balanço provisório dos sismos ocorridos na segunda-feira na Turquia e na Síria aumentou para mais de cinco mil mortos. As operações de resgate ainda decorrem nos escombros dos edifícios destruídos nos dois países.

Os abalos, o maior dos quais com magnitude 7,8 na escala de Richter, derrubaram milhares de edifícios no sul da Turquia e no norte da Síria. As equipas de socorro mantêm-se nos locais afetados, com os trabalhos dificultados pelas baixas temperaturas que se registam na região.