Turquia, 6 de fevereiro, 04:17 (01:17 em Lisboa), a terra treme. O epicentro do sismo que atingiu os 7,8 na escala de Richter foi registado a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, a uma profundidade de 17,9 quilómetros. O número de vítimas já passou os 11 mil e o rasto de destruição pode ser visto nas imagens pelos satélites da Maxar Technologies.

Na cidade de İslahiye, perto do epicentro do sismo, muitos dos telhados das casas desapareceram por completo e um grande número de edifícios foi inteiramente destruído.

Na mesma cidade, o fornecimento de gás foi cortado para evitar explosões, numa altura em que as condições meteorológicas são consideradas severas e as temperaturas são negativas, o que significa que os moradores que ainda têm casas não têm como se aquecer.

Numa visão geral da cidade de Islahiye é possível perceber o impacto do sismo que devastou o sudeste da Turquia, com um grupo de edifícios residenciais a oeste da mesquita Hacı Ali Öztürk a não ter resistido à força do terramoto. Segundo a CNN Internacional, pelo menos treze edifícios em cerca de dois quarteirões da cidade (todos com entre três e cinco andares) ficaram destruídos.

Já em Nurdagi, outra das cidades retratadas pelos satélites da Maxar, para além das casas que ruíram, é possível ver as tendas e os veículos de emergência que preencheram as ruas nas horas que se seguiram ao sismo.

Na imagem abaixo, é possível ver-se o "Great Garden" um dos principais jardins da cidade de Nugardi, que fica a 26 quilómetros do epicentro do sismo, repleta de tendas de emergência para onde eram levados os feridos retirados dos escombros.

A Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências turca indicou que cerca de 60.200 membros das equipas de busca e salvamento, incluindo especialistas de mais de 70 países e de organizações não-governamentais, estão a trabalhar em missões de busca e salvamento entre os escombros, no âmbito de um dispositivo que conta com mais de 100 aviões e helicópteros.

As primeiras equipas de resgate estrangeiras chegaram na terça-feira. A União Europeia mobilizou 1.185 equipas de resgate e 79 cães de busca para a Turquia de 19 Estados-membros, incluindo França, Alemanha e Grécia.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que 23 milhões de pessoas estão “potencialmente expostas, incluindo cerca de cinco milhões de pessoas vulneráveis", depois de já ter referido que teme “balanços oito vezes maiores que os números iniciais”.