Grupo de canais TVI lidera em julho

O grupo de canais TVI (quatro canais) liderou este mês, com 19% de share, mais 0,3 p.p. que os seis canais que compõem a SIC. A CNN Portugal pertence ao mesmo grupo da TVI.

“Festa é Festa” é a novela mais vista pelos portugueses ao conquistar 812 mil espectadores e um share de 18,5%.

“Queridos Papás” alcança no seu horário 640 mil espectadores e “Para Sempre” continua a fazer companhia ao final de noite a 503 mil portugueses.

Os portugueses escolhem o “Dois às 10” e “Goucha”, que dominam as manhãs e as tardes, com resultados de 292 mil e 291 mil espectadores, respetivamente.

“Casamento Marcado”, que terminou este domingo, destacou-se dos programas concorrentes em julho, ao obter 600 mil espectadores, em média, por semana.

No dia 1 de julho foi emitida a “Festa de Verão TVI”, que liderou durante o seu horário de emissão, com 560 mil espectadores e 22% de share, sendo a passadeira vermelha, que a antecedeu, o programa mais visto nesse sábado, com 785 mil espectadores e 21% se share.

Este mês foram emitidos quatro jogos de futebol “Desafio Betano”, que obtiveram, em média, perto de um milhão de espectadores e um share de 22%, sendo os dois jogos do Benfica os programas mais vistos este mês na televisão portuguesa.

Nota para a manutenção dos bons resultados da TVI Ficção com 1,3%.