Adeus ao pássaro azul. Elon Musk mudou mesmo o logótipo do Twitter

E se o logótipo do Twitter fosse um "X"? Elon Musk pondera alterar nome e logótipo da rede social

Elon Musk anunciou esta segunda-feira, numa publicação no Twitter, a mudança do logótipo da rede social: o pássaro azul, que vinha desde o início do Twitter, vai ser substituído por um "X" preto.

"Em breve diremos adeus à marca Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros", escrevera Elon Musk, antes de sugerir numa publicação, no domingo, que o novo logótipo viria a ser um "X" - o que se confirnou.

A nova identidade visual não é apenas uma mudança superficial na aparência, mas potencialmente indicativa de uma profunda transformação para o futuro do Twitter. O anúncio de Musk foi feito através de uma série de tweets enigmáticos com a letra "X" e captou imediatamente a atenção da vasta base de utilizadores da plataforma. Enquanto os utilizadores se envolviam em especulação, a CEO do Twitter, Linda Yaccarino, confirmou a mudança da rede social, afirmando que o nome da plataforma poderá mesmo mudar para "X" no futuro.

A decisão de mudar o logótipo foi tomada depois de Musk ter reconhecido uma queda significativa nas receitas publicitárias do Twitter, que caíram para metade. Musk já tinha mencionado o nome "X" mesmo antes de adquirir o Twitter, uma vez que pretendia utilizá-lo para a "aplicação de tudo" que planeava criar.

O logótipo "X" foi também projetado no exterior da sede do Twitter em São Francisco e Musk atualizou o próprio perfil no Twitter para apresentar o logótipo "X" e adicionar "X.com" à sua biografia.

Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

Segundo Musk, os tweets também serão substituídos e passam a ser designados por "x's".

O fascínio de Elon Musk pela letra "X" não é novo. Remonta a um dos seus primeiros empreendimentos em 1999, conhecido como X.com, uma plataforma bancária online. Mais tarde, a instituição bancária fundiu-se com o PayPal, o que rendeu a Musk uma fortuna substancial quando esta empresa foi adquirida pelo eBay.

As razões por trás da mudança de logótipo, estando relacionadas com a queda nas receitas, ainda não foram totalmente reveladas, mas o ambicioso objetivo de Musk de criar uma "super aplicação" chamada "X" tem sido objeto de muita especulação. Alguns especialistas acreditam que Musk pretende criar um equivalente ocidental da aplicação chinesa WeChat, que tem tido um enorme sucesso e revolucionou a forma como as pessoas comunicam ou pagam serviços na China.

Por agora, tanto os entusiastas do Twitter como os observadores da indústria aguardam mais pormenores sobre o rebranding da rede social, e sobre a forma como o "X" virá a definir um novo capítulo na história do Twitter.