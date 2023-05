Linda Yaccarino é a nova CEO do Twitter

Elon Musk anunciou que Linda Yaccarino será a nova CEO do Twitter. O multimilionário confirmou os rumores que já corriam sobre a contratação da até aqui diretora de publicidade da NBCUniversal e esclareceu que Yaccarino vai focar-se principalmente nas operações de negócio, enquanto Musk irá dedicar-se mais ao design de produto e novas tecnologias.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023

Em dezembro, Musk fez uma sondagem no Twitter a perguntar se devia abandonar o cargo de CEO do Twitter. O resultado de mais de 17,5 milhões de respostas mostrou que a maioria (57,5%) dos que responderam desejava que Musk fosse substituído no cargo. Na altura, Elon Musk disse que se demitiria do cargo assim que encontra-se alguém “tolo” o suficiente para aceitar a posição. “Vou demitir-me do cargo de CEO assim que encontrar alguém suficientemente tolo para ocupar o cargo! Depois disso, só vou gerir as equipas de software e de servidores”, disse na madrugada de 21 de dezembro de 2022.

Na quinta-feira, anunciou que já tinha uma presidente executiva (CEO, na sigla em Inglês) para o Twitter, ou X Corp, como agora se designa: "Estou entusiasmado por anunciar que contratei uma nova CEO para o X/Twitter. Ela vai começar dentro de seis semanas. A minha função passará a ser de presidente executivo e CTO, supervisionando produtos, software e sypops", escreveu numa publicação na rede social.

Quem é a nova CEO do Twitter?

Segundo a sua conta de LinkedIn, Yaccarino formou-se na Universidade Estadual da Pensilvânia e começou na indústria dos média como estagiária no departamento de planeamento de média da NBCUniversal. Passou, depois, quase duas décadas em publicidade, marketing e compras noutra empresa, a Turner, até que regressou à NBC.

Até aqui Yaccarino era presidente da NBCUniversal, empresa onde estava há 12 anos e que gerou mais de 100 mil milhões em vendas de anúncios, de acordo com o seu perfil no site da empresa. A sua equipa oficializou parcerias com a Apple News, BuzzFeed, Snapchat, Twitter, entre outros gigantes, e é uma das poucas profissionais de publicidade a defender Musk.

Aliás, recentemente, Musk e Yaccarino apareceram juntos numa conferência em Miami, onde conversaram numa palestra intitulada “Twitter 2.0: de conversas a parcerias”.

Em 2018, Yaccarino foi nomeada pelo então presidente Donald Trump para um mandato de dois anos no Conselho de Fitness e Nutrição Desportiva. Como presidente do Ad Council, Yaccarino também fez parceria com a Casa Branca de Biden em 2021 para criar uma campanha da vacina contra a covid-19 com o Papa Francisco, de acordo com o Washington Post.