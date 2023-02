Elon Musk avançou este fim de semana com mais uma ronda de cortes no Twitter, num novo esforço de contenção de custos, tendo cerca de 200 pessoas sido despedidas da rede social. A medida surge depois de, em novembro, o dono da Tesla ter despedido cerca de metade dos 7.500 trabalhadores da rede social.

Dezenas de trabalhadores foram dispensados no sábado, sendo alguns notificados por email ou sendo-lhes vedado acesso aos sistemas da companhia, segundo fontes internas, noticia o Financial Times. A medida, transversal a toda a companhia, abrangeu ainda a área de produto e desenvolvimento do negócio.

Estima-se, com base na contagem do número de pessoas no sistema interno, que cerca de 200 pessoas tenham sido abrangidos nesta nova ronda, segundo fonte familiarizada com o processo, avançou o New York Times.

A medida surge depois de, em novembro, Musk ter reduzido a metade os cerca de 7.500 colaboradores. Com esta nova ronda de cortes a rede social terá ficado reduzida menos de dois mil trabalhadores.

Musk comprou o Twitter por 44 mil milhões de dólares, tendo em janeiro feito o primeiro pagamento de juros da sua dívida de 13 mil milhões, no valor de cerca de 300 milhões de dólares.

A rede enfrenta uma situação financeira precária depois da quebra de receitas, ocorrida após o corte de investimento das marcas depois de Musk ter alterado a política de moderação de conteúdos da rede social.