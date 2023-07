E se o logótipo do Twitter fosse um "X"? Elon Musk pondera alterar nome e logótipo da rede social

O empresário multimilionário e proprietário do Twitter, Elon Musk, disse estar a considerar alterar o nome da marca e logótipo daquela rede social, conhecida pelo seu minúsculo passarinho azul.

"Em breve diremos adeus à marca Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros", escreveu Elon Musk, antes de sugerir que o novo logótipo venha a ser um "X".

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8