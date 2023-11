Tyler Christopher, ator de 'General Hospital', morre aos 50 anos

Tyler Christopher, um ator conhecido pelos seus papéis em "General Hospital" e "Days of Our Lives", morreu. Tinha 50 anos.

O representante de Christopher, Chi Muoi Lo, disse à CNN em comunicado que o ator morreu na terça-feira de manhã.

"Esta notícia foi incrivelmente chocante, e estou devastado pela sua perda. Ele foi um ator muito talentoso e, mais importante, um amigo incrível. O meu coração está com os seus amigos e familiares que o amavam tanto", lê-se na declaração.

Maurice Bernard, colega de Christopher em "General Hospital", também partilhou um tributo ao ator na terça-feira, escrevendo: "O Tyler era um indivíduo verdadeiramente talentoso que iluminava o ecrã em todas as cenas que representava e gostava de dar alegria aos seus leais fãs através da sua representação."

"Tyler era uma alma doce e um amigo maravilhoso para todos aqueles que o conheciam", acrescentou.

Em 2008, Christopher casou-se com a repórter da ESPN Brienne Pedigo, com quem teve dois filhos. De acordo com a People, o casal terminou o casamento em 2021. Anteriormente, foi casado com a atriz Eva Longoria de 2002 a 2004.

Christopher era conhecido pelo papel em que interpretou o popular Nikolas Cassadine na série "General Hospital". Ele deu vida a Cassadine em vários momentos entre 1996 e 2016, tendo ganho um Daytime Emmy e quatro nomeações adicionais pelo seu desempenho ao longo do caminho.

Numa entrevista de 2017 à Soap Opera Digest, o ator disse que tinha deixado o "General Hospital" para tirar uma "licença pessoal", e acabou por não regressar ao programa. Ele passou a interpretar Stefan DiMera na série da NBC "Days of Our Lives" entre 2018 e 2019, uma performance pela qual também recebeu uma indicação ao Daytime Emmy.

Fora de sua famosa carreira como ator, Christopher lidou com várias dificuldades no final da vida.

Em 2019, terá sido submetido a uma craniotomia depois de ter caído na casa de banho de casa e ter ferido a cabeça. A irmã, de acordo com uma entrevista de Christopher à Bloomberg Law em julho, pediu para ser a sua tutora legal durante a recuperação. A tutela terminou em 2021.

Em maio, o ator foi detido no aeroporto de Hollywood-Burbank por suspeita de estar embriagado em público, segundo o LA Times.

"Tyler era um defensor de uma melhor saúde mental e tratamento do uso de substâncias que falava abertamente sobre suas lutas contra a depressão bipolar e o álcool", escreveu Bernard numa publicação no Instagram na terça-feira. "Estamos devastados com a perda do nosso querido amigo e rezamos pelos seus filhos e pelo seu pai."