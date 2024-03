A divisão da PSP da Amadora deteve este sábado um homem com uma arma de fogo no Centro Comercial Ubbo.

As autoridades foram chamadas ao local na “sequência de desordem entre grupos no interior do centro comercial”.

Foram ativados pelos “elementos de serviço remunerado”, que “pediram apoio para o local.

Na operação, os agentes da PSP “intercetaram individuo na posse de arma de fogo de calibre .22”, que acabou detido.