Homem lança duas granadas e provoca 26 feridos em aldeia ucraniana. Autoridades investigam ataque terrorista

Vinte e seis pessoas ficaram feridas, seis das quais em estado grave, quando um dos deputados locais lançou várias granadas numa reunião municipal em Keretsky, no distrito de Mukachevo, na região oeste de Zakarpattia, na Ucrânia.

Todas os feridos foram imediatamente levadas para centros de saúde onde estão a ser assistidos. O atacante ficou gravamente ferido e estava a ser reanimado.

As imagens, publicadas pelas autoridades, mostram um homem a entrar numa pequena sala num edifício administrativo do Conselho da Aldeia de Keretsky. Várias pessoas estão já sentadas. Após uma breve conversa, ele tira dos bolsos e joga para o chão o que parecem ser granadas. Seguiram-se várias explosões e gritos de pânico antes do vídeo ser interrompido.

Até agora não é conhecido o motivo do ataque, mas a polícia da região de Zakarpattia classificou este ataque como terrorista, informa Ukrinform.