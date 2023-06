Black Hawk atrasados. Guerra na Ucrânia adia entrega de helicópteros de combate aos fogos a Portugal

A maior compra de meios aéreos dos últimos anos para a frota própria do Estado de combate a incêndios florestais começa com atrasos.

A entrega dos dois primeiros helicópteros Black Hawk, de fabrico norte-americano, está atrasada pelo menos meio ano. A Força Aérea Portuguesa responsabiliza a guerra na Ucrânia, mas não descarta pedir uma indemnização à empresa.

Os Black Hawk são helicópteros de tamanho médio construídos nos Estados Unidos desde os anos 70 e são mais conhecidos por voar em cenários de guerra.

Os seis comprados em agosto de 2022 que vão chegar a Portugal têm uma idade desconhecida e apenas se sabe que vão ser adaptados para combater fogos por uma empresa norte-americana que ganhou o concurso público.

As duas primeiras aeronaves deveriam ter chegado no primeiro trimestre deste ano, mas a empresa em causa (a Arista Aviation Services) atrasou-se e nenhum Black Hawk aterrou, até hoje, em solo português.

Questionada pela redação da TVI/CNN Portugal, a Força Aérea Portuguesa confirma o atraso e diz que "é conhecido que o atual panorama mundial tem afetado significativamente os prazos de entrega, particularmente no âmbito da indústria aeronáutica e de defesa".

"O presente contrato", contínua a Força Aérea, "envolvendo fornecedores subcontratados e cocontratante que são todos empresas norte-americanas, tem vindo a ser particularmente afectados pela guerra na Ucrânia".

Os atrasos são uma hipótese prevista no contrato que custa 43 milhões de euros ao Estado português, mas envolvem penalizações para a empresa que irá entregar os helicópteros.

Sobre essas eventuais multas, a Força Aérea responde que "a análise será efetuada de acordo com as concretas circunstâncias alegadas e provadas pelo cocontratante e as cláusulas contratuais estabelecidas que serão aplicadas se assim for justificado".

Além dos helicópteros, o contrato inclui o fornecimento de apoio técnico e manutenção até 2026, bem como a formação de seis pilotos e 21 mecânicos.

Os dois primeiros Black Hawk já deviam estar em Portugal desde o primeiro trimestre do ano, mas a expectativa, agora, é que cheguem no final do verão.

Mesmo assim, a Força Aérea Portuguesa garante que o atraso não vai afetar a atual época de incêndios, pois os primeiros helicópteros norte-americanos a chegar não faziam parte do dispositivo previsto para este ano.

Além de 3 mil litros de água, um Black Hawk de combate a incêndios tem a capacidade de transportar uma equipa de 12 bombeiros.