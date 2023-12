A Ucrânia teve uma semana terrível. E está com dificuldades para dizer claramente até que ponto a guerra está a correr mal

A Ucrânia está com um problema de "afogamento e não de ondulação". Está a ter dificuldade em dizer claramente até que ponto a guerra está a correr mal.

Fazer uma avaliação pública sincera sobre a forma como um conflito está a correr mal pode ser uma atitude pouco sensata, uma vez que pode resultar num esvaziamento da moral e do apoio. Depois de Obama ter aumentado as tropas no Afeganistão, o apoio público diminuiu ao longo dos anos, em parte devido à falta de realismo sobre a forma como a guerra estava a decorrer.

A má apresentação dos problemas da Ucrânia deve-se sobretudo à miopia dos seus aliados.

A falta de compreensão por parte de alguns membros do Congresso dos EUA é de cortar a respiração. Esta semana, um congressista sugeriu que a Ucrânia deveria indicar uma etiqueta de preço definido e um objetivo específico e simples. É espantoso que, depois de duas guerras americanas de eleição em duas décadas, que custaram triliões de dólares, a memória do Congresso seja tão curta e a compreensão tão limitada.

Em vez disso, Kiev aponta sistematicamente os sucessos do passado e os objetivos futuros. Recuperaram cerca de metade do território que a Rússia tomou no ano passado; prejudicaram a sua presença estratégica no Mar Negro. Têm um plano para 2024, disse Zelensky, mas é secreto.

No entanto, na verdade, a manchete mais útil para Kiev deveria ser o facto de as linhas da frente serem agora incrivelmente sombrias para eles. Em quase todas as direções, as notícias são sombrias. As forças russas estão a dividir partes da cidade oriental de Avdiivka, mais uma cidade em que Moscovo parece contente em lançar milhares de vidas, apesar da sua importância mínima. Ao longo da linha da frente de Zaporizhzhia, onde a contraofensiva foi concentrada, mas, em última análise, lenta e pouco compensadora, as unidades russas regressaram com renovado vigor e a defesa está a sair cara à Ucrânia. As forças ucranianas fizeram uma travessia corajosa (ou imprudente) do rio Dnipro, com alguns pequenos progressos nas linhas russas. As baixas foram imensas, as suas linhas de abastecimento são problemáticas e as suas perspetivas são sombrias.

Kiev enfrenta agora ataques constantes de mísseis de cruzeiro, na sua maioria travados pelas defesas aéreas, dizem as autoridades ucranianas. Enquanto estas proteções se mantiverem, a Ucrânia poderá ter uma hipótese de entrar na primavera com as suas infraestruturas intactas. Mas as defesas aéreas podem ser as primeiras a ser afetadas, de acordo com a administração Biden, quando o dinheiro dos EUA acabar.

Zelensky teve uma semana verdadeiramente abismal. A sua equipa anunciou a vitória simbólica das negociações de adesão à UE e Zelensky considerou-a um sinal de que "a história é feita por aqueles que não se cansam de lutar pela liberdade". Mas, para que a adesão à UE seja efetiva, a guerra tem de acabar e tem de acabar com a Ucrânia como uma nação viável. Atualmente, nenhuma destas coisas está garantida.

Em vez disso, Zelensky tem de encarar com coragem dois desastres financeiros urgentes em quatro dias. A decisão da Hungria de vetar 55 mil milhões de dólares de financiamento da UE para os esforços de guerra da Ucrânia foi recebida com garantias por parte dos responsáveis da UE de que, no início de janeiro, haveria provavelmente uma votação unânime e positiva. Mas Viktor Orban - um populista de direita com uma inexplicável simpatia pelo criminoso de guerra Vladimir Putin - abriu a porta à desunião europeia. A coesão do Ocidente, até agora, foi um caso isolado. As eleições em toda a Europa e as vacilações que se avizinham vão provavelmente dar origem a maiores exigências de diplomacia e a respostas sobre o fim da guerra.

A viagem de Zelensky a Washington, e os apelos sinceros que fez, falharam. Mesmo que Washington consiga retomar o financiamento no início do próximo ano, já prejudicou a Ucrânia. A demora e o jogo político tornaram a assistência vital para defender os aliados europeus dos EUA na NATO de serem arrastados para a pior guerra terrestre na Europa desde a década de 1940.

O debate no Congresso não foi sobre a política de guerra na Ucrânia, nem sobre a eficiência de Kiev, nem sobre a razão pela qual a contraofensiva falhou. Foi muito mais superficial: uma troca de olhares sobre a política de fronteiras dos EUA, associada a exigências pouco razoáveis de que a Ucrânia preveja o curso futuro da guerra. Trata-se de um fracasso de cair o queixo da política externa americana, cujas consequências se farão sentir nas próximas décadas. Desde que Neville Chamberlain tinha um pedaço de papel na mão, sugerindo que era possível negociar com os nazis, que não estava tanto em jogo.

O panorama militar sombrio para a Ucrânia já se verificava antes de o Congresso ter bloqueado a ajuda dos EUA. Agora, o desafio que se avizinha - a possibilidade de a Ucrânia enfrentar a Rússia sem o apoio da NATO - pesa nas mentes daqueles que deveriam estar concentrados nas batalhas de inverno que se avizinham.

"Sem ajuda, estamos acabados", dizia na quinta-feira um médico ucraniano, taciturno, depois de meses a remendar tropas e de ter perdido um colega no verão. Outras tropas conseguem ser mais estoicas e insistem que vão continuar a lutar porque não têm alternativa. Mas não haja dúvidas: A falta de dinheiro dos EUA ou da UE - ou a falha de apenas um deles - significa muito provavelmente que a maior parte da Ucrânia cairá sob ocupação russa nos próximos dois anos.

Isso colocaria um exército russo beligerante, supercarregado e sedento de vingança mesmo nas fronteiras da NATO, algo que se tornaria imediatamente um problema de Washington. Porquê? Porque, para além do tratado de defesa mútua da NATO, a um nível puramente prático, as democracias seguras e livres da Europa são parceiros comerciais americanos fundamentais e o alicerce do peso global dos EUA.

No entanto, Zelensky enfrenta um aliado nos EUA tão dividido e ignorante em parte do seu corpo político que tem de fingir que as coisas não são assim tão más. Admitir que a Ucrânia está a lutar reforça o argumento de que não vale a pena financiar um perdedor. Se ele diz que a Ucrânia está a ganhar, então porque é que precisa de mais ajuda? Se é um impasse, então não é assim tão mau ao fim de dois anos?

Alguns republicanos insistem que a Rússia iria sempre ganhar, por isso, porquê atrasar o inevitável fornecendo ajuda que leva à morte de ucranianos? Aqueles que querem dizer não à Ucrânia não precisam de desculpas. Mas isso atrasa a questão seguinte, mais sombria, de quando é que se diz finalmente "não" a Moscovo? Que parte da Ucrânia, ou talvez mais tarde dos seus vizinhos europeus, é aceitável que Putin subjugue ou aplaine? Será que esta pergunta é familiar?