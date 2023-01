No outono passado, quando a Ucrânia reconquistou grandes extensões de território numa série de contra-ataques, atingiu as tropas russas com artilharia e mísseis de fabrico norte-americano. A guiar parte dessa artilharia estava um sistema de mira caseiro que a Ucrânia desenvolveu no campo de batalha.

Um software fabricado localmente transformou tablets e smartphones em sofisticadas ferramentas de seleção de alvos que agora são amplamente usadas nas forças armadas ucranianas.

O resultado é uma aplicação móvel que alimenta imagens de satélite e outras imagens de inteligência para um algoritmo de mira em tempo real que ajuda as unidades na linha da frente a direcionar o ataque para alvos específicos. E como é uma aplicação, e não uma peça de hardware, é fácil e rápida de atualizar e está disponível para uma ampla variedade de pessoal.

Autoridades norte-americanas familiarizadas com esta ferramenta dizem que tem sido altamente eficaz em direcionar o fogo da artilharia ucraniana contra alvos russos.

A aplicação está entre dezenas de exemplos de inovações no campo de batalha que a Ucrânia criou ao longo de quase um ano de guerra, muitas vezes encontrando soluções baratas para problemas caros.

Pequenos drones de plástico, zumbindo silenciosamente no ar, lançam granadas e outras ordens sobre as tropas russas. As impressoras 3D produzem peças sobressalentes para que os soldados possam consertar equipamentos pesados ​​no campo. Os técnicos converteram carrinhas pick-up comuns em lançadores de mísseis. Os engenheiros descobriram como prender mísseis americanos sofisticados em caças soviéticos mais antigos, como o MiG-29, ajudando a manter a força aérea ucraniana no ar após nove meses de guerra.

A Ucrânia até desenvolveu a sua própria arma antinavio, o Neptuno, baseado em projetos de mísseis soviéticos que podem atingir a frota russa a quase 200 milhas de distância.

Esse tipo de engenhosidade ucraniana impressionou as autoridades norte-americanas, que elogiaram a capacidade de Kiev de fornecer soluções “MacGyver” para as necessidades no campo de batalha que preenchem importantes lacunas táticas deixadas pelo armamento ocidental maior e mais sofisticado.

Militares ucranianos da Guarda Nacional operam uma metralhadora antiaérea de fabrico caseiro para destruir drones - Mykolaiv, Ucrânia. Créditos: STR/NurPhoto/Getty Images

Embora as autoridades norte-americanas e ocidentais nem sempre tenham uma visão perfeita de como funcionam os sistemas personalizados da Ucrânia - em grande parte porque não estão no local -, tanto autoridades quanto analistas dizem que a Ucrânia se tornou num verdadeiro laboratório de batalha para soluções baratas, mas eficazes.

“A inovação deles é incrivelmente impressionante”, disse Seth Jones, diretor do programa de segurança internacional do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS, na sigla original).

"Teste de batalha do mundo real"

A guerra na Ucrânia também ofereceu aos Estados Unidos e seus aliados uma rara oportunidade de estudar como os seus próprios sistemas de armas funcionam sob uso intenso – e que munições ambos os lados estão a usar para conseguir vitórias nesta guerra moderna vivamente disputada. Responsáveis de operações e outros militares norte-americanos também rastrearam com que sucesso a Rússia usou drones baratos e descartáveis ​​que explodem no impacto, fornecidos pelo Irão, para dizimar a rede elétrica ucraniana.

A Ucrânia é, “absolutamente, um laboratório de armas em todos os sentidos, porque nenhum desses equipamentos jamais foi usado numa guerra entre duas nações industrialmente desenvolvidas”, disse uma fonte familiarizada com a inteligência ocidental. “Este é um teste de batalha do mundo real.”

Para os militares dos EUA, a guerra na Ucrânia tem sido uma fonte incrível de dados sobre a utilidade dos seus próprios sistemas.

Alguns sistemas de alto nível dados aos ucranianos – como o drone Switchblade 300 e um míssil projetado para atingir os sistemas de radar inimigos – mostraram-se menos eficazes no campo de batalha do que o previsto, de acordo com um oficial de operações militares do-s EUA com conhecimento do campo de batalha, bem como um recente estudo de um think-tank britânico.

Mas o lançador de foguetes múltiplo M142, ou HIMARS, de fabrico americano, tem sido fundamental para o sucesso da Ucrânia – mesmo quando as autoridades aprenderam lições valiosas sobre a taxa de manutenção e reparação que estes sistemas exigiram sob uso tão intenso.

Como a Ucrânia usou o seu limitado número de HIMARS para causar estragos entre os russos, atingindo postos de comando, quartéis-generais e depósitos de abastecimento, foi revelador, disse um oficial de defesa, acrescentando que os líderes militares vão estudar isto durante anos.

MiIlitares ucranianos disparam um projétil de um obus M777 na linha de frente. Créditos: Gleb Garanich/Reuters

Outra informação crucial foi sobre o obus M777, a poderosa artilharia que tem sido uma parte crítica do poder da Ucrânia no campo de batalha. Mas os canos dos obuses perdem as suas estrias se muitos projéteis forem disparados num curto espaço de tempo, disse outro oficial de defesa, tornando a artilharia menos precisa e menos eficaz.

Os ucranianos também fizeram inovações táticas que impressionaram as autoridades ocidentais. Nas primeiras semanas de guerra, os comandantes ucranianos adaptaram as suas operações para poderem empregar pequenas equipas de militares durante o avanço russo em Kiev. Armados com mísseis Stinger e Javelin, montados no ombro, as tropas ucranianas foram capazes de se aproximar furtivamente dos tanques russos sem utilizarem a infantaria.

Os EUA também estudaram de perto o conflito em busca de lições maiores sobre como uma guerra entre duas nações modernas pode ser travada no século XXI.

Um HIMARS (Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade) durante exercícios militares no Aeroporto de Spilve, em Riga, Letónia. Créditos: Roman Koksarov/AP

O oficial de operações disse que uma lição que os EUA podem tirar deste conflito é que a artilharia rebocada – como o sistema de obuses M777 – pode ser coisa do passado. São sistemas mais difíceis de mover rapidamente para evitar o fogo inimigo e, num mundo de drones e vigilância aérea, “são muito difíceis de esconder”, explicou a fonte.

Quando se trata de lições aprendidas, “há um livro a ser escrito sobre isso”, disse o deputado democrata Jim Himes, do Connecticut, membro da Comissão de Inteligência.

"Um drone de ataque unidirecional de 10.000 dólares"

Os fabricantes de defesa dos EUA também viram no conflito uma oportunidade de estudar – e comercializar – os seus sistemas.

A BAE Systems anunciou que o sucesso russo com os drones kamikaze influenciou a forma como está a projetar um novo veículo de combate blindado para o Exército, adicionando mais blindagem para proteger os soldados de ataques aéreos.

E diferentes partes do governo e da indústria dos EUA tentaram testar novos sistemas e soluções numa luta para a qual a Ucrânia precisava de toda a ajuda possível.

Soldados ucranianos com um Stinger (MANPADS, sistema de defesa aérea portátil), de fabrico norte-americano, na linha de frente em Bakhmut. Créditos Pierre Crom/Getty

Nos primeiros dias do conflito, a Agência Nacional de Informação Geoespacial enviou cinco drones leves de vigilância de alta resolução para o Comando de Operações Especiais dos EUA na Europa – apenas no caso de serem úteis na Ucrânia. Os drones, fabricados por uma empresa chamada Hexagon, não faziam parte de um suposto programa de registo do Departamento de Defesa, sugerindo a natureza experimental do conflito.

O vice-almirante da Marinha, Robert Sharp, chefe da Agência Nacional de Informação Geoespacial à época, até se gabou publicamente de que os EUA tinham treinado um “parceiro militar” na Europa sobre aquele sistema.

“O que isto lhe permite fazer é sair sem ser visto e recolher os seus próprios dados [de geointeligência]”, disse Sharp à CNN nos bastidores de uma conferência via satélite em Denver na primavera passada.

"Ghost", 24 anos, soldado da 58.ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Ucraniano, apanha um drone durante um ensaio para que possa ser usado nas proximidades. Créditos: Leah Millis/Reuters

Apesar do intenso esforço de um pequeno grupo de responsáveis dos EUA e da indústria, ainda não é claro se esses drones chegaram ao campo de batalha.

Entretanto, vários responsáveis disseram à CNN que esperavam que a criação do que os militares dos EUA chamam de drones de “atrito” – armas baratas e de uso único – tornou-se uma prioridade para os fabricantes.

“Gostaria que pudéssemos fazer um drone de ataque unidirecional que custasse 10.000 dólares [cerca de 9.200 euros]”, desejou um desses responsáveis.

*Tim Lister e Alex Marquardt contribuíram para este artigo