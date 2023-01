Desde que o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou às suas tropas que invadissem a Ucrânia, uma questão tem perturbado os governos europeus mais do que quase qualquer outra: o que acontece se Moscovo desligar o gás?

A ameaça de cortar o fornecimento de gás russo aos países europeus, muitos dos quais contam com ele há anos para aquecer as casas e ativar as fábricas, foi um trunfo que Putin poderia jogar se a guerra que iniciou em fevereiro passado fosse arrastada para um longo Inverno.

Uma estação de compressão do gasoduto JAGAL, a extensão alemã do gasoduto Yamal-Europa que liga a Rússia e a Alemanha via Polónia, fotografada a 28 de Abril de 2022, depois de Moscovo ter suspendido os fornecimentos. Sean Gallup/Getty Images

Os cidadãos de países que não estão diretamente em guerra com a Rússia poderiam ter-se questionado, quando o frio começou a morder, porque é que o seu conforto e subsistência estavam a ser sacrificados em nome da Ucrânia. Os líderes nacionais, sentindo a pressão interna, poderiam agitar-se para que as sanções fossem suavizadas ou para que a paz fosse mediada em termos favoráveis a Moscovo. Era o que se pensava.

"Há uma visão tradicional na Rússia de que um dos seus melhores trunfos na guerra é o General Inverno", explica Keir Giles, consultor sénior do grupo de pensamento Chatham House.

“Neste caso, a Rússia procurou explorar o Inverno para aumentar o poder de outra ferramenta da sua caixa: a arma energética. A Rússia contava com um Inverno gelado para levar a Europa à razão e convencer o público de todo o continente de que o apoio à Ucrânia não valia a dor nas suas carteiras", acrescenta Giles.

Mas esse longo arrepio ainda tem de passar. A Europa ocidental e central estão a desfrutar de um Inverno mais ameno do que o esperado, o que, juntamente com um esforço coordenado para reduzir o consumo de gás, tirou das mãos de Putin uma das suas maiores fichas de negociação.

Manuela Schwesig e Markus Soeder, os líderes políticos dos estados alemães de Mecklenburg-Vorpommern e Baviera, num importante centro de gás em Lubmin, onde os gasodutos Nord Stream fazem aterros, a 30 de agosto de 2022. Odd Andersen/AFP/Getty

À medida que avançamos em 2023, os governos europeus têm uma janela de oportunidade para se alinharem e reduzirem a dependência do gás russo antes que chegue outro Inverno. Fazê-lo poderá assumir um papel crucial na manutenção da frente unida do Ocidente à medida que a guerra se arrasta.

Qual é a duração desta janela e que medidas a curto prazo podem ser tomadas para a aproveitar ao máximo?

Adam Bell, um antigo funcionário do governo britânico responsável pela energia, diz que o Inverno quente “comprou efetivamente um ano à Europa. Um dezembro e um janeiro mais frios teriam ‘comido’ muitas das reservas de gás da Europa, o que poderia ter levado a uma escassez física de moléculas”.

Bell adverte, no entanto, que apenas armazenar gás não é suficiente. “Mais trabalho tem de ser feito em termos de eficiência. As casas e as empresas precisam de edifícios que desperdicem menos energia através do isolamento. As empresas precisam de mudar os processos de fabrico para longe do gás natural”.

Os críticos acusam os governos europeus de se concentrarem demasiado no controlo do preço imediato do gás, em vez de investirem em medidas a longo prazo como a eficiência e as energias renováveis.

“Existe um instinto político compreensível para aliviar o preço, porque isso responde diretamente às preocupações de custos das famílias e das empresas. Mas tornar o gás mais barato elimina o incentivo para reduzir o consumo global”, diz Milan Elkerbout, investigador do Centro de Estudos de Política Europeia.

“Os políticos tendem a pensar na eficiência energética como um projeto a longo prazo. Em parte isto deve-se à escassez de materiais e à escassez de trabalhadores qualificados. Mas mesmo pequenas medidas de eficiência tomadas a curto prazo podem contribuir para uma grande mudança global no consumo”, acrescenta Elkerbout.

A médio prazo, a Europa tem agora uma oportunidade para implementar algumas das mudanças nos seus hábitos de consumo de energia que se têm revelado politicamente difíceis. A objeção às fontes renováveis, tais como parques eólicos em terra e as críticas ao preço das políticas “net-zero”, estão agora sob uma nova luz, uma vez que os custos reais e a instabilidade associada ao gás importado são mais óbvios.

“Os governos poderiam fazer mais para incentivar e acelerar o desenvolvimento de fontes renováveis de energia”, diz John Springford, diretor-adjunto do Centro para a Reforma Europeia. “Um grande passo seria dar luz verde ao vento em terra. Seria também sensato que os governos criassem capacidade de armazenamento para gás natural líquido (GNL), o que pode acontecer bastante depressa e reduzir diretamente a necessidade de gás russo".

Se os países europeus aproveitarão ou não esta breve oportunidade para reforçar a sua segurança energética é outra questão completamente diferente.

“A vulnerabilidade da Europa, que foi subitamente exposta, existiu devido a uma complacência de longa data por parte das potências ocidentais", diz Giles.

“A Europa Ocidental não tinha estado disposta a ouvir os Estados da linha da frente que alertaram para a intenção do regime russo e compreenderam que uma energia mais cara era um preço que valia a pena pagar em troca de não ficar vulnerável à pressão russa. Esta complacência deixou a Rússia com múltiplos objetivos em aberto a atingir nas principais capitais da Europa Ocidental, nomeadamente a Alemanha", acrescenta.

Por mais absurdo que pareça, enquanto bombas continuam a cair sobre a Ucrânia, um regresso à velha complacência e um fracasso em apoiar a independência energética da Europa não está fora de questão.

A Agência Internacional de Energia (AIE) afirmou em dezembro que a procura global de carvão - o mais poluente de todos os combustíveis fósseis - atingiu um recorde em 2022, no meio da crise energética causada pela guerra da Rússia. Apenas um ano depois de os países terem concordado em reduzir gradualmente a sua utilização de carvão na conferência das Nações Unidas sobre o clima, em Glasgow, a Europa viu-se confrontada com a mudança de algumas das suas centrais elétricas a carvão recentemente encerradas.

A AIE afirmou que, enquanto o aumento do consumo de carvão foi relativamente modesto na maioria dos países europeus, a Alemanha assistiu a uma inversão de uma “escala significativa”.

As nações europeias têm sido historicamente relutantes em fundir a sua política energética e os seus mercados. As razões para isto vão desde o interesse próprio (porque é que um país deveria beneficiar da acumulação de stocks de outro?) até ao controlo dos mercados (por exemplo, porque é que o GNL mais barato de Espanha deveria reduzir a produção da energia nuclear francesa?)

E mesmo que surgisse o apetite político por algum tipo de política energética e de mercado comum, seria extremamente difícil geri-la centralmente, uma vez que as nações individuais iriam inevitavelmente competir por recursos e subsídios financeiros.

É isso que torna esta janela atual tão importante. Enquanto os combates prosseguem, é vital que sirvam também como um lembrete de que não agir agora pode significar adormecer até um desastre no próximo Inverno. E uma crise energética autoinfligida devolveria a Putin o poder que lhe foi negado pela pura sorte - e um tempo pouco razoavelmente quente.