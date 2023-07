Fuga de informação sobre o comboio secreto de Putin expõe a "paranoia" do líder russo - a carruagem número 021-78630

Dinheiro, poder e rancor: os ódios e as rivalidades que quase levaram à queda do regime de Putin

O dia 5 de agosto de 2022 foi um dia como muitos outros na Ucrânia. O raiar do dia revelou a devastação de uma noite de bombardeamentos russos.

Nessa manhã, os ataques russos a um bairro residencial de Mykolaiv provocaram uma "destruição significativa", disse na altura o governador da região, ferindo pelo menos 10 pessoas.

Nesse mesmo dia, em Moscovo, os burocratas do gabinete do presidente Vladimir Putin estavam preocupados com uma questão muito distante da guerra brutal na Ucrânia.

"A Administração dos Transportes recebeu um apelo", escreveu um funcionário do Kremlin, "sobre a necessidade de instalar equipamento de ginástica Hoist HD-3800 e Hoist HD-3200 em vez de Abductor-Standard e Abductor-Technogym no vagão desportivo-sanitário n.º 021-78630".

Documentos recentemente divulgados sugerem que o "vagão desportivo-sanitário" é utilizado apenas pelo próprio Putin.

Sabe-se muito pouco sobre a vida privada de Putin. A sua imagem pública é cuidadosamente tratada, como se tornou evidente nos dias que se seguiram ao curto motim de Yevgeny Prigozhin. Mas um conjunto de documentos e fotografias obtidos em exclusivo pelo Dossier Center, um grupo de investigação russo sediado em Londres, e partilhados com a CNN, o Süddeutsche Zeitung e os canais públicos alemães NDR e WDR, revelam pormenores que o Kremlin esconde do público e até que ponto a paranoia de Putin criou uma existência enclausurada.

O Dossier Center é apoiado por Mikhail Khodorkovsky, um antigo magnata do petróleo russo exilado que se tornou crítico do Kremlin.

O facto de Putin usar um comboio é bem conhecido. O próprio Kremlin divulgou imagens de reuniões realizadas a bordo, numa sala ornamentada. O conteúdo das outras 20 carruagens do comboio, no entanto, tem sido um segredo de Estado bem guardado.

Segundo o Dossier Center, a fuga de informação teve origem num informador da Zircon Service, uma empresa russa encarregada pelos caminhos-de-ferro russos de equipar as carruagens destinadas ao gabinete do presidente russo.

Entre as partes do comboio que são detalhadas está a carruagem número 021-78630. Uma brochura brilhante feita pela própria Zircon mostra um luxuoso ginásio e um spa sobre rodas concebidos para Putin, diz o Dossier Center.

O veículo foi concluído em 2018. Na altura em que as fotografias foram tiradas, estava equipado com pesos e equipamento de resistência Technogym de fabrico italiano - mais tarde substituídos, ao que parece, por máquinas Hoist fabricadas por uma empresa sediada nos EUA.

Mais à frente, ao fundo, um spa equipado com uma mesa de massagens e todo o tipo de equipamento de beleza topo de gama - incluindo, de acordo com um documento que foi divulgado, uma máquina de radiofrequência utilizada para aumentar a firmeza da pele. Os documentos do Dossier Center sugerem que a própria sala foi concebida para impedir a utilização de aparelhos de escuta.

Por fim, uma casa de banho ladrilhada dispõe de banho turco completo e de duche.

Entre os documentos obtidos pelo Dossier Center encontram-se cartas que ligam o equipamento das carruagens, incluindo a carruagem-ginásio, diretamente a funcionários do Kremlin ao mais alto nível.

O Kremlin nega categoricamente as descobertas do Dossier Center. "O presidente Putin não tem nenhuma viatura deste género para uso ou propriedade sua", respondeu o governo russo à CNN.

A CNN também contactou a Zircon Service e os caminhos-de-ferro russos para obter uma reação, mas não obteve resposta.

Em 2 de novembro de 2018, foi realizada uma reunião para avaliar o trabalho que faltava fazer no vagão do ginásio, número 021-78630. A ata dessa reunião, também obtida pelo Dossier Center, mostra que, além dos executivos da Zircon e dos caminhos-de-ferro russos, estavam presentes dez funcionários do Serviço Federal de Segurança (FSO), encarregado de proteger o presidente russo.

Dezenas de contratos de manutenção divulgados pelo Dossier Center, alguns dos quais mencionam a carruagem de ginásio número 021-78630, afirmam que qualquer trabalho nas carruagens de comboio deve ser coordenado com o FSO.

Em 2020, um alto funcionário dos Caminhos-de-Ferro Russos, Dmitry Pegov, escreveu ao diretor-adjunto do FSO, Oleg Klimentiev, pedindo-lhe que revisse as propostas que tinha enviado para a construção de alojamentos em duas carruagens.

"Até à data, ainda não recebemos do FSO a aprovação de nenhuma das opções, o que não nos permite iniciar o processo de celebração de um contrato e começar a construção dos vagões", escreveu Pegov. "Peço-lhe, caro Oleg Ateistovich, que reveja os conceitos propostos e nos informe sobre a decisão tomada."

As tentativas da CNN de contactar Pegov e Klimentiev para comentar o assunto não foram bem sucedidas.

De acordo com um antigo engenheiro e capitão da FSO, Gleb Karakulov, que desertou do país no ano passado e foi entrevistado pelo Dossier Center em condições de extremo secretismo, Putin tem-se voltado cada vez mais para as viagens de comboio como forma de evitar ser seguido.

"O avião, assim que descola, passa imediatamente pelo radar de voo", disse Karakulov na entrevista, que foi gravada em dezembro passado. "O comboio é utilizado para, de alguma forma, esconder estes movimentos."

Karakulov disse que começou a trabalhar no comboio, instalando equipamento de comunicações, por volta de 2014. De acordo com o seu relato, o comboio passou a ser utilizado com muito mais frequência no segundo semestre de 2021, quando a Rússia se preparava para a invasão total da Ucrânia.

De acordo com Karakulov, desde o início da guerra, o comboio de Putin tem passado bastante tempo estacionado perto de Valdai, uma região remota da Rússia entre Moscovo e São Petersburgo. Putin mantém uma grande residência na zona, conhecida pelo seu lago bucólico e pelas suas florestas.

"Os nossos empregados estavam em quarentena especificamente para este comboio especial", disse Karakulov ao Dossier Center. "Desde o início da guerra, os homens diziam que partiam para algures na direção de Valdai durante 40 ou mesmo 45 dias.

"Talvez não haja partida de comboio num determinado dia, mas as pessoas estão sempre prontas."

A privacidade, porém, não é total. A vulnerabilidade tem surgido sob a forma de observadores de comboios amadores.

"Há um comboio fantasma nos caminhos-de-ferro do nosso país", escreveu um observador de comboios ao lado de uma imagem do que parece ser o comboio de Putin que publicou no site rutrain.com. "Não está nos horários nem nos sistemas dos caminhos-de-ferro russos".

Outra imagem de um site amador de trainspotting russo parece mostrar o comboio de Putin. Os observadores de comboios dizem que não aparece nos horários nem nos sistemas dos caminhos-de-ferro russos. CNN

Conseguem identificar o comboio, em parte, pela utilização de duas locomotivas e, em parte, por uma caraterística identificada na brochura feita pela Zircon Service. Uma cúpula branca caraterística, que o Centro de Dossiês diz conter antenas de comunicações avançadas, está bem visível numa das carruagens.

As cúpulas não aparecem nos comboios russos normais. Mas eram visíveis num vídeo oficial divulgado pelo Kremlin em 2019, numa carruagem de um comboio dos Caminhos de Ferro Russos especialmente fretado, enquanto Putin passava sobre a recém-construída ponte de Kerch, entre a Rússia continental e a Crimeia ocupada.

É através da imagem dessas cúpulas que sabemos que o comboio de Putin tem as marcas exteriores normais de um comboio russo. Foi visto - e fotografado - repetidamente ao longo dos anos por observadores de comboios amadores.

Tentar compreender a mentalidade de Putin é um assunto inerentemente especulativo. O melhor que se pode fazer é recorrer àqueles que passaram algum tempo com ele.

Abbas Gallyamov está entre eles, tendo sido durante anos um dos redactores de discursos de Putin.

"Penso que o seu sentimento de insegurança política o levou a sentir-se cada vez mais inseguro fisicamente", disse Gallyamov a partir de Israel, onde vive atualmente. Há muitas pessoas que lhe são muito próximas e que estão a usar esta insegurança em proveito próprio, dizendo-lhe: "Olha, há uma ameaça aqui, uma ameaça aqui, uma ameaça aqui".

A "paranoia", como descreve Gallyamov, levou o líder russo a construir cada vez mais muros à sua volta.

"Está a perder a guerra, está a perder na política, está a perder popularidade", diz Gallyamov. "Está a arranjar cada vez mais inimigos e a cometer cada vez mais crimes. Sente que está rodeado de inimigos. E, psicologicamente, quer sentir-se protegido contra todas estas coisas".

A distância criada por essas protecções, especula Gallyamov, pode ser um dos problemas mais imediatos de Putin. E, ironicamente, pode ser uma razão para os confortos extremos construídos para o seu comboio.

"Ele está a viajar muito pouco", disse Gallyamov. "Está a perder o contacto com o país. As pessoas da sua administração preocupam-se com isso".

"Eles (funcionários do Kremlin) compreendem que este é um dos problemas que leva ao declínio da sua popularidade. Por isso, provavelmente estão a tentar fazer com que ele possa sair da sua residência e viajar para qualquer lugar o mais confortavelmente possível."

Esta abordagem de quase reclusão foi abalada pela curta revolta de Wagner. Nos dias que se seguiram à rebelião, Putin participou num número invulgarmente elevado de reuniões e foi mesmo visto a cumprimentar membros do público.

Não se sabe se utilizou o seu comboio especial para se deslocar, mas é provável que a agitação não tenha contribuído para aliviar a sua "paranoia".

*Katharina Krebs contribuiu para este artigo

*Gráficos de Alicia Johnson