Grupo Wagner vai "testar a reação da Polónia e dos aliados", avisa Varsóvia

Lukashenko garante a Putin que está a "controlar" mercenários do Grupo Wagner (apesar dos seus pedidos para sair do país)

Os mercenários da Wagner que se deslocaram da Rússia para a Bielorrússia podem tentar desestabilizar o flanco leste da NATO, alertaram o primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki e o presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda.

"O Grupo Wagner é extremamente perigoso e as unidades deste grupo estão destacadas para o flanco leste da NATO para o desestabilizar", afirmou Morawiecki numa conferência de imprensa conjunta com Nauseda, realizada no corredor de Suwalki, que liga os dois países.

Morawiecki já tinha alertado para o facto de mais de 100 mercenários se terem deslocado para a zona estratégica do território polaco, situada entre a Bielorrússia e o enclave russo de Kaliningrado.

"Hoje, as fronteiras da Polónia e da Lituânia são as fronteiras do mundo livre que impedem a pressão do despotismo de Leste. Nas nossas fronteiras - as fronteiras lituanas e as fronteiras polacas - foram travados vários ataques híbridos, que já duravam há dois anos", disse.

A presença de combatentes da Wagner na Bielorrússia é uma forma de a Rússia "testar a reação da Polónia e a reação dos nossos aliados", acrescentou Morawiecki.

Nauseda acrescentou que os dois líderes tiveram uma "reunião produtiva" no corredor de Suwalki "para discutir a situação de segurança nas fronteiras".

A "presença de mercenários na Bielorrússia é um fator de risco adicional para a segurança da Lituânia e da Polónia, bem como dos aliados da NATO", alertou Nauseda numa publicação no Twitter. "Mantemo-nos vigilantes e preparados para qualquer cenário possível."

A Lituânia já tomou medidas para reforçar a segurança na sua fronteira com a Bielorrússia, incluindo a atualização dos planos de mobilização das forças armadas, revelou ainda Nauseda, de acordo com a emissora pública do país, a Rádio e Televisão Lituana (LRT).

"Alguns combatentes da Wagner estão perto da nossa fronteira, tendo tomado posições na região de Grodno, o que significa que esta situação é muito conveniente para provocações tanto na fronteira polaco-bielorrussa como na fronteira lituano-bielorrussa", indicou.

Quaisquer ações hostis dos mercenários serão consideradas ações da Rússia, sublinhou o presidente lituano.