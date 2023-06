Jovem ucraniano que fugiu da guerra ganha meio milhão de euros em raspadinha

O que aconteceu a Victoria, Vlad, Tatiana, Andrii ou Nazar, refugiados ucranianos que escolheram Portugal? Histórias de dificuldades no alojamento, no trabalho, na burocracia e nos apoios

A viver em Bruxelas, na Bélgica, há um ano, um jovem que fugiu da guerra na Ucrânia decidiu comprar uma raspadinha de cinco euros numa estação de serviço no passado dia 16 de maio. E os cinco euros acabariam por lhe render um prémio de meio milhão de euros.

Segundo a Reuters, que cita a porta-voz da lotaria nacional belga, o refugiado tem entre 18 e 24 anos e, depois de comprar a raspadinha vencedora, foi convidado a ir à sede da lotaria para que o prémio lhe fosse entregue.

"Os sentimentos do homem eram muito diversos. A sua cabeça estava claramente na Ucrânia e, neste momento, é difícil estar feliz com tudo o que está a acontecer no seu país", afirmou Joke Vermoere, porta-voz da lotaria nacional belga, acrescentando que, no entanto, estava "muito feliz com o prémio" e "cheio de esperança".

Agora, com os 500 mil euros (livres de impostos), o sortudo quer ajudar os seu compatriotas e o esforço de reconstrução do seu país, para além de festejar com a família e os amigos. O jovem está mesmo planear dar uma festa para agradecer a todos aqueles que o ajudaram a integrar-se na Bélgica.

Segundo Vermoere, apesar de estar feliz e a trabalhar no país, tenciona regressar à Ucrânia assim que a guerra terminar.