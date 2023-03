O ator e embaixador da boa vontade da Unicef, Orlando Bloom, esteve este fim-de-semana em Kiev para visitar um centro Spilno. A passagem pelo palco de guerra serviu, ainda, para se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Os Spilno, que em português significa “juntos”, são centros presentes no território ucraniano, apoiados pela Unicef, que acolhem e apoiam crianças de forma a lhes dar uma sensação de “normalidade”, num ambiente acolhedor e protegido.

“É um espaço seguro, quente e carinhoso para as crianças brincarem, aprenderem e receberem apoio psicossocial. Existem mais de 180 destes centros aqui. Aquele que visitei hoje foi construído no fundo do metro para garantir segurança. Por algumas horas todos os dias, os pais podem deixar os seus filhos pequenos e dar-lhes uma sensação de normalidade para brincarem e serem apenas crianças”, descreve o ator.

Desde 2016 que o protagonista de filmes como Piratas das Caraíbas ou Senhor dos Anéis não visitava a Ucrânia, uma altura em que não antevia a gravidade do conflito. “Nunca esperei que a guerra escalasse por todo o país, desde que lá estive”, escreveu na sua conta de Instagram.

Na sua página, Orlando Bloom aproveitou para sensibilizar para a forma como as crianças e adolescentes estão a crescer no meio da guerra. “Mais de 5 milhões de crianças tiveram a sua educação virada de pernas para o ar” e “1,5 milhões de rapazes e raparigas estão em risco de desenvolver depressão, ansiedade e outros problemas psicológicos”, refere.

Na segunda-feira o ator e o presidente ucraniano tiveram oportunidade de se encontrar para falar sobre alguns projetos de ajuda humanitária e “questões de reconstrução centradas especificamente nos interesses das crianças”.





"Ele sabe o que esta agressão trouxe, quão complexos devem ser os esforços do mundo para a deter, para restaurar a Ucrânia após a guerra", disse Zelensky após a visita de Orlando Bloom.

Bloom está ligado à Unicef desde 2007, tendo sido nomeado para embaixador da Boa Vontade, dois anos depois.