Porque a ausência de Prigozhin é tão prejudicial para Putin

O mistério torna-se ainda mais obscuro, mesmo quando o Kremlin tenta esclarecê-lo.

O paradeiro de Yevgeny Prigozhin não é claro desde que apareceu à noite num SUV em Rostov-on-Don, na Rússia, no final do seu curto, mas sísmico, motim. Vimos aviões afiliados a cruzar o espaço aéreo russo e bielorrusso; as suas supostas perucas e barras de ouro; até um homem semelhante a ele, com uma máscara cirúrgica, a sair de um helicóptero em São Petersburgo.

Mas os comentários do presidente Alexander Lukashenko, na semana passada, deixam claro que Prigozhin não está na Bielorrússia - como estipulava o acordo que ele disse ter feito com o Kremlin. Nem os seus combatentes.

Nesta segunda-feira, o Kremlin tentou esclarecer a situação, depois de o jornal francês Libération ter noticiado um encontro entre Putin e Prigozhin a 29 de junho. Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, confirmou numa conferência telefónica com jornalistas que o encontro tinha tido lugar. Disse que Putin se tinha reunido com os comandantes da Wagner e discutido novas opções para o seu trabalho, e que o presidente tinha ouvido deles que "estavam prontos para continuar a lutar pela Pátria". "É tudo o que podemos dizer sobre esta reunião. Não vos posso dizer mais nada", acrescentou Peskov.

É importante fazer uma pausa e imaginar o quão surrealista parece o encontro que Peskov está a descrever. Cinco dias depois da maior e mais violenta ameaça ao regime de Putin, este convidaria para o Kremlin o chefe dos amotinados e, possivelmente, 30 dos seus comandantes para discutir como poderiam trabalhar.

Isto significaria que, 48 horas depois de Putin ter dito aos soldados reunidos dentro das muralhas do Kremlin como tinham evitado uma "guerra civil", o chefe do Kremlin tinha voado para a cidade de Derbent, no sul da Rússia, para uma oportunidade de fotografia, e regressado para saudar os verdadeiros amotinados dentro das mesmas muralhas do Kremlin no dia seguinte. Essa reunião foi então mantida em segredo durante 11 dias. Estranho, nem sequer é suficiente.

Mas isto está de acordo com a tentativa do Kremlin de conter as consequências do fim de semana mais perigoso de Putin até agora. Adotaram uma abordagem de "ecrã verde" - sugerindo que não há nada de errado a nível interno e que Prigozhin desapareceu no éter, enquanto a sua infraestrutura está a ser publicamente desmantelada.

As rusgas aos seus edifícios, o encerramento dos seus meios de comunicação, a ausência de mensagens áudio, a complexa sugestão do Kremlin de um encontro: tudo isto aponta para um homem cujo desaparecimento é mais problemático para Putin do que se poderia sugerir imediatamente.

O facto de ainda não termos tido uma confirmação visual do destino de Prigozhin é um sinal da fraqueza de Putin - um sinal de que todas as opções que o Kremlin enfrenta têm inconvenientes. Se Prigozhin foi perdoado - como a reunião do Kremlin pode sugerir - então porque é que não há um reconhecimento público desse facto, uma tentativa de, pelo menos, limar as presas dos combatentes da Wagner?

Se Prigozhin continua em liberdade, evitando o acordo que Lukashenko afirma ter conseguido, o que é que isso diz sobre o poder de Putin? E se ele foi preso - ou pior ainda - a relutância do Kremlin em declarar isso publicamente sugere que Prigozhin goza de grande lealdade entre os militares e não é alguém que Putin queira ver magoado ou envergonhado publicamente.

Há 20 anos, o chefe do Kremlin mandou retirar o homem mais rico da Rússia - Mikhail Khodorkovsky - de um avião sob a mira de uma arma, para poder desmantelar as suas ambições políticas e o seu império empresarial.

Agora, Putin vê-se confrontado com uma ameaça real e palpável e, em vez disso, responde-lhe com o silêncio e com notícias atrasadas de uma reunião lamentavelmente secreta, na qual os amotinados voltam a jurar lealdade e são aparentemente perdoados.

Este não é o único silêncio inquietante que o Kremlin está agora a conjurar. Ainda não se sabe o paradeiro de Sergey Surovikin, o general russo de topo, alegadamente sob suspeita de ter conhecimento prévio da tentativa de golpe.

Valery Gerasimov, o chefe do Estado-Maior russo, apareceu finalmente num vídeo publicado pelo Ministério da Defesa na segunda-feira, mostrando que está de facto vivo, bem e encarregue da guerra na Ucrânia. Estas ausências não são reveladoras de que Putin tenha garantido a resolução da ameaça contra ele.

Talvez os líderes do Kremlin pensem que este véu de silêncio projeta força: que só eles sabem as respostas a estas perguntas e mantêm o poder supremo? Mais uma vez, seria mais um erro de cálculo que revelaria o quanto se afastaram da realidade.