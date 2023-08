Porque uma contraofensiva estagnada pode representar um enorme problema para Zelensky

Uma das maiores tragédias da Ucrânia, à medida que prossegue uma ofensiva crítica que, até agora, não conseguiu satisfazer as suas próprias expectativas e as do Ocidente, é o facto de não poder, por si só, decidir o seu destino.

O governo do presidente Volodymyr Zelensky está dependente de um enorme fluxo de armamento americano e ocidental. E o presidente russo, Vladimir Putin, cujas obsessões históricas e cálculos pessoais de poder empurraram a Ucrânia para esta guerra horrível, também terá uma grande influência sobre se e quando ela termina. Embora os sacrifícios no campo de batalha decidam a quantidade de território que a Ucrânia recupera, o resultado da guerra também será moldado por fatores externos, incluindo a mudança de forças políticas nos EUA, em Moscovo e nas capitais europeias.

Uma ofensiva estagnada e um impasse no inverno, por exemplo, teriam ramificações particulares nos Estados Unidos, uma vez que poderiam aumentar as questões sobre o apoio dos EUA à guerra, que será empurrada para um ano de eleições acrimonioso. Os americanos estão preparados para um potencial confronto entre o presidente Joe Biden, que reavivou a aliança ocidental e é o apoiante externo mais crítico da Ucrânia, e o ex-presidente Donald Trump, um cético da NATO que admira Putin e se comprometeu a acabar com a guerra em 24 horas, provavelmente nos termos de Putin. E mesmo que Trump não seja o candidato do Partido Republicano em 2024, a diminuição do apoio público à guerra pode prejudicar Biden.

Por razões políticas e estratégicas, a tão esperada contraofensiva ucraniana deste verão está sujeita a uma enorme pressão no sentido de produzir avanços significativos no campo de batalha. Mas, até agora, a ofensiva é mais um esforço do que um ataque intenso, o que levanta a possibilidade de a guerra poder durar, pelo menos, até ao próximo ano. Se assim for, a equação elástica que está na base de todo o conflito - que envolve a capacidade de luta da Ucrânia, o apetite dos americanos por pacotes de ajuda de vários milhares de milhões de dólares e a tolerância de Putin em relação a baixas - será ainda mais tensa.

Uma reportagem de Jim Sciutto, da CNN, resumiu a natureza crítica da capacidade da Ucrânia de mostrar dinamismo para influenciar a política da guerra no mundo exterior. Altos funcionários norte-americanos e ocidentais falaram de avaliações cada vez mais "preocupantes" sobre a capacidade das forças ucranianas para reconquistar um território significativo. Um diplomata ocidental de alto nível afirmou que, embora exista a possibilidade de a Ucrânia fazer progressos, era "extremamente improvável" que isso alterasse o equilíbrio do conflito nas próximas semanas. As autoridades, tanto dentro como fora da Ucrânia, admitem agora que os avanços na ofensiva estão a ser mais lentos do que esperavam.

As dificuldades da Ucrânia - e as pesadas perdas em combate - resultam, em parte, de posições defensivas entrincheiradas e estratificadas, trincheiras e campos minados que a Rússia teve meses para construir e da realidade do campo de batalha, segundo a qual uma força atacante precisa de uma vantagem numérica sobre tropas bem entrincheiradas. Embora as forças russas tenham sido expostas na sua invasão inicial e no ataque falhado a Kiev, a guerra entrou agora numa fase mais difícil para a Ucrânia.

Zelensky admite que a Ucrânia está cansada, mas diz que a Rússia está com medo

Num sinal da importância das percepções externas sobre a guerra ucraniana, Zelensky é sensível a qualquer noção de que a contraofensiva tenha sido uma desilusão, embora, como é caraterístico, sublinhe que precisa de mais armas ocidentais de alta qualidade.

"A contraofensiva é difícil. Está a acontecer provavelmente mais devagar do que algumas pessoas querem ou conseguem ver", disse Zelensky numa reunião com os meios de comunicação latino-americanos, cujo vídeo foi divulgado na terça-feira. Mas pedindo paciência aos aliados, prometeu que as suas forças triunfariam sobre os russos desmoralizados: "Há cansaço nos nossos olhos, mas há medo nos olhos deles. E estas são duas coisas muito diferentes."

É demasiado cedo para dizer que a ofensiva ucraniana está a ficar sem tempo, apesar da chegada iminente do outono, que pode dificultar as grandes manobras.

O tenente-general reformado do Exército Mark Hertling, por exemplo, salientou na CNN, que "muitos analistas acreditavam que a Ucrânia não conseguiria travar a Rússia no início desta guerra", e as forças de Kiev provaram que estavam erradas. Segundo ele, a Ucrânia estava a levar a cabo uma vasta ofensiva numa área equivalente à distância entre Washington e Boston e precisava de tempo.

"Há muitos comentários pessimistas sobre o que se está a passar neste momento, mas o que a Ucrânia está a fazer é a mais difícil de todas as missões e vai demorar muito tempo", considerou Hertling.

As perspectivas políticas dos EUA são sombrias para a Ucrânia

Mas será que o Ocidente tem a tolerância necessária para dar à Ucrânia o tempo de que precisa? A falta de grandes avanços contra a Rússia nas próximas semanas dará aos responsáveis políticos ocidentais pouca escolha para considerar o contexto político mais alargado da guerra, mesmo que não haja um fim à vista.

Apesar da realização de uma conferência internacional de alto nível na Arábia Saudita para explorar potenciais acordos de paz durante o fim de semana, até agora não existe um caminho claro para um cessar-fogo. A Ucrânia tem pouca vontade de ceder, pois procura regressar às suas fronteiras de 1991 - uma aspiração que exigiria a expulsão das forças russas da Crimeia anexada, o que parece improvável neste momento. Putin, depois de ter falhado a sua tentativa de apagar efetivamente a Ucrânia do mapa, ainda não conseguiu obter ganhos que lhe permitam proclamar uma versão de vitória que poderia ser vital para cimentar o seu domínio no seu país. Em última análise, a capacidade da Rússia e da Ucrânia para suportar pesadas perdas no campo de batalha será determinante para decidir o ponto em que cada um dos lados poderá estar aberto a um acordo - quando o custo de continuar a lutar poderá ser ultrapassado pelas recompensas de acabar com ele.

O momento em que este cenário chegar pode ter muito a ver com a constância ou a fragilidade a longo prazo do apoio dos EUA, que é vital não só para armar a Ucrânia, mas também para manter a unidade da NATO e a determinação europeia.

Quer ganhe ou não um segundo mandato, o legado de Biden será dominado pelo seu papel na resposta à invasão russa, na mais significativa demonstração de liderança do Ocidente por um presidente dos EUA, pelo menos desde George H.W. Bush no final da Guerra Fria.

Biden já está a trabalhar numa nova proposta de financiamento suplementar que estará provavelmente pronta para ser analisada pelo Congresso até ao final do ano. A medida será o teste mais importante da vontade da maioria do Partido Republicano de continuar a injetar milhares de milhões de dólares na guerra, apesar do profundo ceticismo de muitos republicanos. Qualquer sugestão de que a ofensiva ucraniana está a ser travada irá aprofundar esse ceticismo em relação a um compromisso prolongado dos EUA. Embora a política externa raramente seja um fator decisivo nas eleições presidenciais e a guerra na Ucrânia não seja uma questão dominante nas primárias do Partido Republicano, alguns apoiantes do partido nos primeiros estados de votação, como Iowa e New Hampshire, levantam a questão e questionam a generosidade dos EUA após meses de inflação elevada, que, mesmo que esteja a arrefecer, tem contribuído para uma visão persistentemente sombria da economia americana.

Uma nova sondagem da CNN/SSRS, realizada na semana passada, refletiu as complexidades políticas nos EUA relativamente à guerra, com 55% dos eleitores a afirmarem que o Congresso não deve autorizar fundos adicionais para apoiar a Ucrânia. Cerca de 51% disseram que os EUA já fizeram o suficiente para ajudar, enquanto 48% disseram que deveriam fazer mais. Pouco depois da invasão russa, em fevereiro de 2022, 62% dos eleitores afirmaram que os EUA deveriam fazer mais para apoiar a Ucrânia. Como quase tudo o resto nos EUA, o apoio ao esforço de guerra está profundamente polarizado. A sondagem da CNN revelou que 71% dos republicanos pensam que o Congresso não deve autorizar novos financiamentos, enquanto 62% dos democratas dizem que deve. A sondagem sugere que pode existir um ponto ideal de apoio suficiente dos republicanos e dos democratas para novos financiamentos. Mas a questão é saber se o líder da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, que tem uma maioria minúscula e só serve para agradar aos republicanos mais pró-Trump, está disposto ou é capaz de aprovar um grande projeto de lei de ajuda numa base bipartidária. A dinâmica política na Câmara dos Representantes representa uma base bastante precária para o apoio vital dos EUA à Ucrânia, sublinhando a razão pela qual uma ofensiva estagnada poderia representar um desastre político para Zelensky nos Estados Unidos, bem como uma perda estratégica para a Ucrânia a nível interno.

A Casa Branca está a desvalorizar a ideia de que a Ucrânia está a perder força e, por enquanto, tem o luxo do tempo. John Kirby, o coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, disse a Wolf Blitzer, da CNN, que a Ucrânia estava a fazer alguns progressos e deu a entender que um novo pacote de assistência, potencialmente incluindo equipamento de remoção de minas e conjuntos de artilharia HIMARS, poderia chegar esta semana.

Ainda assim, dado o apoio público cada vez menor dos EUA à guerra, Biden poderá enfrentar uma tarefa complicada ao explicar o apoio prolongado dos EUA à Ucrânia durante outro verão sangrento, enquanto se candidata à reeleição no próximo ano. Não há tropas americanas a combater na guerra e o presidente há muito que se opõe ao envolvimento dos EUA em acontecimentos no estrangeiro. Ele fez de evitar um confronto direto dos EUA com a Rússia um ponto central da sua estratégia, mas, ainda assim, Trump vê uma abertura.

Apesar das suas vulnerabilidades políticas devido à sua genuflexão perante Putin, que foi acusado de crimes de guerra, o antigo presidente tem vindo a alertar para o facto de a posição de Biden em relação à Ucrânia poder conduzir à Terceira Guerra Mundial e a um conflito nuclear. E mesmo que não seja ele o nomeado pelo Partido Republicano, os seus apoiantes mais ativos no campo republicano - incluindo o ex-governador de Nova Jérsia Chris Christie, que visitou Kiev na semana passada, a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley e o ex-vice-presidente Mike Pence - estão no fundo do pelotão das primárias.

Assim, quando os eleitores norte-americanos decidirem o seu próprio futuro em novembro de 2024, é muito provável que venham a desempenhar um papel importante na selagem do destino da Ucrânia.