Sobe para 50 o número de mortos em ataque russo a café e loja na região de Kharkiv

Subiu para 50 o número de vítimas mortais de um ataque russo a alvos civis na região de Kharkiv, de acordo com o último balanço.

No anterior balanço, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deu conta de pelo menos 48 mortos num ataque de artilharia russa que atingiu um café e uma loja perto de Kupiansk nesta quinta-feira.

Pouco depois das 13 horas locais, as forças russas bombardearam um café e uma loja na aldeia de Grozna, no distrito de Kupiansk, de acordo com Oleh Syniehubov, chefe da administração militar da região de Kharkiv.

"As equipas de salvamento continuam a trabalhar no local. Até agora, os corpos de 48 pessoas mortas, incluindo um menino de 6 anos, foram retirados dos escombros", acrescentou. "Seis pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. Os médicos estão a prestar-lhes a assistência necessária. As operações de salvamento no local estão a decorrer."

Zelensky, que se encontra de visita a Espanha, classificou o ataque como "um crime russo comprovadamente brutal - um ataque a uma mercearia comum, um ataque terrorista completamente deliberado".

"O terror russo tem de ser travado. Qualquer pessoa que ajude a Rússia a contornar as sanções é um criminoso. Todos os que continuam a apoiar a Rússia estão a apoiar o mal. A Rússia precisa deste e de outros ataques terroristas semelhantes apenas para uma coisa: fazer da sua agressão genocida o novo normal para todo o mundo", disse Zelensky.