Quando o presidente russo, Vladimir Putin, enviou as suas tropas para a Ucrânia há um ano, a maioria dos observadores esperava uma vitória rápida dos invasores.

Essas previsões iniciais de sucesso russo não se concretizaram, pelo que os especialistas citam vários fatores, incluindo o moral mais elevado e táticas militares superiores do lado ucraniano, mas também - crucialmente - o fornecimento de armamento ocidental.

Embora as manchetes recentes tenham enfatizado muito o potencial dos carros de combate ocidentais ou dos sistemas de defesa aérea Patriot para influenciar o resultado da guerra, estes sistemas ainda não foram utilizados em combate na Ucrânia.

Mas há outras armas que já ajudaram a mudar o curso da guerra. Eis três armas chave que os ucranianos têm usado com efeitos devastadores.

As forças ucranianas disparam um míssil Javelin antitanque durante exercícios num campo de treino em 2022. Ukrainian Joint Forces Operation Press Service/Reuters/FILE

Javelin

No início da guerra, os combatentes de ambos os lados esperavam que as colunas de blindados russos invadissem a capital ucraniana de Kiev dentro de dias.

Os ucranianos precisavam de algo que pudesse neutralizar esse ataque - e encontraram-no sob a forma do Javelin, um míssil antitanque guiado, disparado do ombro, que pode ser utilizado por um único indivíduo.

Parte do seu apelo reside na facilidade de utilização, como explica o fabricante Lockheed Martin, que codesenvolveu o míssil com a Raytheon: "Para disparar, o artilheiro coloca o cursor sobre o alvo selecionado. A unidade de lançamento do comando Javelin envia então um sinal de bloqueio antes do lançamento do míssil."

O Javelin é uma arma do tipo "dispare e esqueça". Assim que o seu operador dispara, pode correr para se proteger enquanto o míssil encontra o seu caminho até ao alvo.

Isto foi particularmente importante nos primeiros dias da guerra, pois os russos tendiam a permanecer em colunas ao entrar em áreas urbanas. Um operador do Javelin podia disparar de um edifício ou atrás de uma árvore e desaparecer antes que os russos pudessem responder.

O Javelin também é bom a atingir o ponto fraco dos tanques russos - as suas superfícies horizontais - porque a sua trajetória após o lançamento fá-lo curvar para cima e depois cair sobre o alvo, de acordo com Lockheed Martin.

Isto pode ser visto em imagens no início da guerra de tanques russos com as suas torres rebentadas. Muitas vezes, era um Javelin que tinha feito o estrago.

De facto, o impacto do Javelin foi tão grande que, dois meses e meio após o início da guerra, o presidente dos EUA, Joe Biden, visitou a fábrica do Alabama, onde eles são feitos, para elogiar os trabalhadores pela sua ajuda na defesa da Ucrânia.

"Estão a fazer uma diferença gigantesca para estes pobres filhos de armas que estão sob enorme pressão e poder de fogo", disse Biden na altura.

Havia uma outra vantagem para os Javelins, particularmente pertinente no início da guerra: eles eram politicamente aceitáveis.

"O seu baixo custo e uso defensivo torna-os politicamente mais fáceis de serem fornecidos por outros países", escreveu Michael Armstrong, professor associado da universidade de Brock, em Ontário, no Conversation. "Em contraste, os governos discordam sobre o envio de armas ofensivas mais caras, como os caças."

Um HIMARS do exército ucraniano é disparado perto da linha da frente na região norte de Kherson, na Ucrânia, a 5 de novembro. Hannibal Hanschke/EPA/Shutterstock/FILE

HIMARS

O nome completo do sistema HIMARS é M142 High Mobility Artillery Rocket System. É "um sistema de armas de ataque de precisão sobre rodas, de espectro total, comprovado em combate, para qualquer clima, 24 horas por dia, 7 dias por semana, letal e responsivo", diz o Exército dos EUA.

Para ser mais claro, o HIMARS é um camião de 5 toneladas que transporta uma cápsula que pode lançar seis foguetes quase simultaneamente, enviando as suas ogivas muito para além das linhas da frente do campo de batalha, e depois mudar rapidamente de posição para evitar um contra-ataque.

"Se o Javelin foi a arma icónica das fases iniciais da guerra, o HIMARS é a arma icónica das fases posteriores", escreveu Mark Cancian, conselheiro sénior do Programa de Segurança Internacional no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS, na sigla em inglês), think thank norte-americano, em janeiro.

O HIMARS dispara munições GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), que têm um alcance de 70 a 80 quilómetros. E os seus sistemas de orientação GPS tornam-nas extremamente precisas, num raio de cerca de 10 metros do seu alvo pretendido.

Em julho passado, o repórter russo Roman Sapenkov disse ter testemunhado um ataque de HIMARS numa base russa no aeroporto de Kherson em território que as forças de Moscovo tinham ocupado na altura.

"Fiquei impressionado com o facto de o pacote inteiro, cinco ou seis foguetes, ter aterrado praticamente sobre uma moeda de um cêntimo", escreveu.

O HIMARS teve dois efeitos chave, segundo Yagil Henkin, professor no Colégio de Comando e Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel.

Os ataques forçaram "os russos a deslocar os seus depósitos de munições mais para trás, reduzindo assim o poder de fogo disponível da artilharia russa perto das linhas da frente e tornando o apoio logístico mais difícil", escreveu Henkin.

E a utilização dos foguetes de longo alcance para atingir alvos como pontes interrompeu os esforços de abastecimento russos, disse.

O sistema HIMARS é fabricado e patenteado nos Estados Unidos pela Lockheed Martin.

Um drone Bayraktar TB2 de fabrico turco num ensaio para o desfile militar do Dia da Independência em Kiev, Ucrânia, a 20 de agosto de 2021. Efrem Lukatsky/AP/FILE

Bayraktar TB2

O drone de design turco tornou-se num dos veículos aéreos não tripulados (UAV, na sigla em inglês) mais conhecidos do mundo, devido ao seu uso na guerra da Ucrânia.

É relativamente barato, feito com peças disponíveis no mercado geral, tem um impacto letal e grava os seus ataques em vídeo.

Esses vídeos mostram-no a derrubar armamento, artilharia e linhas de abastecimento russas com os mísseis, foguetes guiados a laser e bombas inteligentes que transporta.

"Os vídeos virais do TB2 são um exemplo perfeito da guerra moderna na era TikTok", escreveu Aaron Stein, membro sénior do Foreign Policy Research Institute, do think tank norte-americano Atlantic Council.

O Bayraktar TB2 não era uma "arma mágica", mas era "suficientemente boa", escreveu.

Ele citou como pontos fracos a sua falta de velocidade e vulnerabilidade às defesas aéreas. As estatísticas do campo de batalha parecem confirmar isso. Dezassete dos 40 a 50 TB2 que a Ucrânia recebeu foram destruídos em combate, de acordo com o site de análise de defesa e inteligência Oryx.

Mas Stein diz que o número de perdas é compensado pelo baixo custo do drone, o que significa que podem ser substituídos com relativa facilidade.

De facto, um plano para estabelecer uma linha de montagem para os drones na Ucrânia já estava em andamento mesmo antes da guerra. E a utilização dos drones potencialmente salvou a vida dos pilotos ucranianos que, de outra forma, teriam de levar a cabo as missões.

Relatórios recentes da Ucrânia indicam que o TB2 pode estar a desempenhar um papel menos importante à medida que as forças russas descobrem como combatê-lo, no entanto os seus defensores dizem que o TB2 cumpriu a sua missão quando a posição da Ucrânia em combate era mais precária.

Os seus vídeos de mortes russas foram "um grande impulsionador do moral", disse Samuel Bendett, adjunto do centro de estudos navais da Rússia (CNAS, na sigla em inglês), à CNN no início da guerra.

"É uma vitória em matéria de relações públicas."

O TB2 teve até direito a um videoclipe. Esse é o estatuto que alcançou entre os ucranianos.