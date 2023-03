A guerra na Ucrânia tem sido marcada por ataques, mortes e acusações de crimes de guerra - mas também pela condecoração dos "heróis" que morrem pela pátria. É o caso do "soldado do cigarro", que num vídeo de 12 segundos percorreu o mundo com o seu destemido "glória à Ucrânia" antes de ser executado pelas forças russas. Depois de informações contraditórias em relação à sua identidade, o homem foi finalmente identificado como Oleksandr Igorevich Matsievskyi e condecorado por Volodymyr Zelensky com o título "Herói da Ucrânia" - um herói que, garantiu o presidente ucraniano, "será recordado para sempre".

Num vídeo partilhado por grupos pró-russos nas redes sociais vê-se um prisioneiro de guerra a fumar um cigarro numa trincheira; grita "glória à Ucrânia" e é alvejado com múltiplos tiros de armas automáticas.

As primeiras informações por parte das autoridades militares davam conta de que se tratava de Tymofiy Shadura, homem de 40 anos que estava desaparecido desde 3 de fevereiro e que tinha sido visto pela última vez perto da cidade de Bakhmut, no leste do país. Apesar de ter sido ressalvado que a identificação do homem só seria confirmada quando o corpo fosse recuperado, a hipótese ganhou força com um testemunho da irmã de Shadura, que afirmava ter reconhecido o militar. Testemunho esse que, mais tarde, foi retificado pela própria mulher: "Reconheci o meu irmão no vídeo. Mas se não é ele, então lamento pelos seus familiares. E, nesse caso, podem ajudar-me a encontrar o meu irmão?", pediu à BBC.

Depois de o exército ucraniano ter divulgado um comunicado a identificar o "soldado do cigarro" como Shadura, outra brigada veio dizer que se tratava de Oleksandr Igorevich Matsievskyi, um soldado de 42 anos que também estava a lutar em Bakhmut desde novembro e que teria sido apanhado numa emboscada nos arredores de Soledar. Além da brigada, também a mãe e o filho do soldado o teriam reconhecido no vídeo - apesar de terem enterrado o soldado em fevereiro e de o corpo estar, supostamente, num cemitério em Kizhyn, no norte de Kiev. A hipótese mais provável indica, portanto, que o corpo de Matsievskyi terá sido trocado pelos restos mortais de outros prisioneiros ucranianos na Rússia. O paradeiro de Tymofiy Shadura permanece desconhecido.

Depois de muita especulação, o soldado acabou por ser oficialmente identificado pelos serviços de segurança da Ucrânia como Oleksandr Igorevich Matsievskyi, com exames fotográficos forenses a comprovarem as semelhanças entre fotografias fornecidas pela família e o vídeo de 12 segundos.

Volodymyr Zelensky, que já tinha elogiado a bravura do "herói" e prometido "encontrar os assassinos" responsáveis pela sua morte, confirmou este domingo ter condecorado Matsievskyi com o título "Herói da Ucrânia".

"Hoje atribuí o título de Herói da Ucrânia ao soldado Oleksandr Matsievskyi", anunciou no seu habitual vídeo partilhado ao final do dia. "Um homem que todos os ucranianos vão conhecer. Um homem que será lembrado para sempre. Pela sua bravura, pela sua confiança na Ucrânia e pelo seu 'Glória à Ucrânia!".