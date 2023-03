Nos primeiros dias da invasão russa da Ucrânia, Vlad decidiu juntar-se às tropas de Kiev na defesa do país. O militar perdeu os dois olhos no campo de batalha na sequência de uma explosão numa mina.

Mas, tal como o fez perante a guerra, Vlad recusa-se a cruzar os braços e acredita que vai recuperar a visão. Juntamente com a sua mulher, Valeria, o militar procura agora todos os meios que lhe permitam voltar a ver - mesmo aqueles que parecem impossíveis. Tal como a vitória da Ucrânia parecia impossível para os russos.

Do campo de batalha para os testes experimentais com tecnologia que promete recuperar a visão, Vlad personifica a resistência ucraniana, mais de um ano depois do início da invasão russa.