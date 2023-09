"Como mostra a experiência, é melhor estar preparado": alunos ucranianos começam o ano letivo a aprender a pilotar drones

"Esta é a nossa nova realidade". É assim que o presidente da Câmara de Lviv, Andry Sadovy, apresenta a nova disciplina que está a ser lecionada numa escola da cidade, designada Defesa da Ucrânia, e que incluiu, entre outras matérias, aprender a pilotar drones.

"Como mostra a experiência, é melhor estar preparado", escreveu Sadovy, numa publicação na sua conta oficial do Facebook, na qual assinala o regresso às aulas na Ucrânia com esta novidade no currículo.

Na mesma publicação, o autarca divulgou duas imagens de uma sala de aula onde é possível ver alguns alunos a simular a pilotagem de drones num computador. Em cima de uma mesa disposta no centro da sala de aula, encontram-se pelo menos dois exemplares de drones.

Para já, aquela escola de Lviv está a "testar o formato", mas o objetivo é estender a disciplina aos currículos de "todas as escolas", indicou Andry Sadovy,

"Foto de uma das escolas de Lviv. Os alunos aprendem a pilotar drones. Esta é a nossa nova realidade. As competências de voo e recolha de drones são um dos elementos do programa da disciplina “Defesa da Ucrânia”, que será estudada nas nossas escolas", escreveu Sadovy.