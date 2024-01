Estados Unidos e aliados reuniram-se em segredo com Ucrânia para discutir plano de paz

Numa altura em que a Ucrânia está com uma grave falta de recursos para resistir às investidas que se esperam da Rússia, o Ocidente continua a tentar de tudo para evitar que a situação piore. Com a ajuda militar dos Estados Unidos bloqueada e a Europa sem capacidade para continuar a apoiar Kiev, a Ucrânia e os seus aliados do G7, bem como um pequeno grupo de países do Sul Global, juntaram-se na Arábia Saudita para uma reunião secreta para discutir a fórmula de paz na Ucrânia.

Esta reunião secreta - que, segundo a Bloomberg, decorreu a 16 de dezembro, em Riade - juntou representantes da Índia, Arábia Saudita e Turquia. De fora ficaram representantes de países do Sul Global que estiveram presentes noutras reuniões mais amplas, como a China, Brasil e os Emirados Árabes Unidos.

De acordo com a Bloomberg, o facto de ser uma reunião secreta e com um grupo pequeno permitiu uma discussão mais livre e mais franca sobre a fórmula de paz da Ucrânia e os planos para fazer avançar esse processo. No âmbito deste encontro, a Ucrânia e os aliados do G7 reiteraram que os princípios para um acordo de paz na Ucrânia tem de respeitar a integridade territorial e a soberania de Kiev e argumentaram que os objetivos do presidente russo não mudaram e que Vladimir Putin não mostra sinais de querer realmente negociar um acordo para a paz.

Neste contexto, os aliados prometeram continuar a apoiar a Ucrânia, e os Estados Unidos e a União Europeia (UE) em particular mostraram-se confiantes de que vão conseguir aprovar os pacotes de ajuda financeira destina a Kiev.

No entanto, segundo a mesma fonte, a reunião terminou sem grandes progressos. A Ucrânia e os aliados do G7 continuaram a resistir aos apelos dos países do Sul Global para se envolverem diretamente com a Rússia - que não foi convidada para o encontro.

A reunião surge numa altura em que o esforço dos aliados tem vindo a diminuir, à medida que a invasão russa caminha para o terceiro ano. Nos Estados Unidos e na UE, mais de 100 mil milhões de dólares ficaram bloqueados nos processos de aprovação em Washington e Bruxelas, ao mesmo tempo que a contraofensiva ucraniana, que decorreu no último trimestre do ano passado, não foi bem sucedida.

Entretanto, alguns países da UE não estão a cumprir as promessas que fizeram de fornecer a Kiev mais armas e munições de artilharia, numa altura em que a Ucrânia enfrenta repetidas vagas de ataques de mísseis russos. A guerra entre Israel e o Hamas também alimentou as divergências com o Sul Global, salienta a Bloomberg.